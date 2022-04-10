«Можно было выйти через черный дым из трубы крематория». Бывший узник о том, что происходило в Бухенвальде

Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.



Герой следующего нашего материала – один из последних узников Бухенвальда, который живет в нашей стране. Под номером 19-852 в лагере смерти числился Андрей Иванович. Минчанин каждый год приезжал в день освобождения туда, где едва выжил. Но, увы, рейс в историю в этот раз был отложен. Кровавая Ведьма и Фрау Абажур. За что жена первого коменданта Бухенвальда получила такие прозвища? Читать здесь.

Андрей Моисеенко, бывший узник Бухенвальда:

Там не было срока давности. Как в гулагах: 5, 10, 15. Раз ты попал в концлагерь, наверное, не только в Бухенвальд, с концлагеря можно было выйти через черный дым из трубы крематория.

Андрею Ивановичу Моисеенко 96 лет. И он один из тех, кто прошел через ад Бухенвальда. В 15 лет его угнали работать в Германию на лейпцигский завод боеприпасов. Однако молодежь подозревали в намеренной порче продукции, и вскоре он оказался в концлагере.

Андрей Моисеенко:

Бараки большие, широкие. С левой и с правой стороны нары в четыре этажа. На каждом уровне по 10 человек спало. С одной стороны, с другой такие же четырехъярусные нары. А посредине столы. Кормили утром – брюквы черпачок. И вечером. В обед же не кормили. Обеда не было. И хлеба кусочек утром. Попадались даже почему-то опилки.

Бухенвальд был одним из крупнейших концентрационных лагерей. По последним данным, там погибли около 80 тысяч человек. Это был трудовой лагерь, где в нечеловеческих условиях узники массово погибали от эпидемий тифа, туберкулеза, от голода и медицинских опытов.

Андрей Моисеенко:

Там все изначально было определено на уничтожение. Они же могли тебя в любой момент застрелить. Приходили к лагерю и по номерам вызывали: семь-девять человек, не больше. Крематорий примерно огорожен. Заводили, через окошко убивали. И там работали заключенные. Их опять, самих, чтобы поменьше знали, сколько там убивают, новых туда посылали работать.

Даже в таких условиях были те, кто не терял надежды. Подпольщики Бухенвальда взяли лагерь под контроль еще до официального освобождения американцами. К этому моменту в живых осталась 21 тысяча узников. Обтянутые кожей скелеты, в которых едва теплилась жизнь. Нацисты почуяли неладное и массово избавлялись от узников. На расстрел уже вели и группу заключенных с Андреем Ивановичем.

Андрей Моисеенко:

Что там творилось: и плакали, и смеялись, и обнимались, и не поймешь. А эсэсовцы, которые вели справа и слева, побросали ружья и почему-то бежали. Многих поймали. Ни одного выстрела. Без выстрелов освободили нас.