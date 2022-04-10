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Жительница Гомеля: «Скумбрия подорожала почти на 11 рублей. Это уже бьёт по кошельку пенсионерки»

10 апреля 2022 18:50
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Новости Беларуси. От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.

Съемочная группа СТВ отправилась в небольшой торговый рейд подальше от столицы, чтобы провести свою ревизию цен и заодно понять, кому выгодны спекуляции на рынке и как с этим бороться.

Одна из точек маршрута в Гомеле – ближайший магазин, так называемой шаговой доступности. Сюда мы пригласили народных контролеров из Федерации профсоюзов. Но перед этим спросили у местных: какие они, цены на районе?

Жительница Гомеля: «Скумбрия подорожала почти на 11 рублей. Это уже бьёт по кошельку пенсионерки»-1

Людмила Иванова, жительница Гомеля:
Подорожала рыба в среднем замороженная. Скумбрия подорожала почти на 11 рублей – это уже бьет по кошельку пенсионерки, рыбная продукция. Но колбасы есть доступные, вполне неплохие. Колбасы я могу выбрать на свою пенсию.

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# Продукты питания # общество # Людмила Иванова # Фотофакт

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