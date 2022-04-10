Жительница Гомеля: «Скумбрия подорожала почти на 11 рублей. Это уже бьёт по кошельку пенсионерки»

Новости Беларуси. От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.

Съемочная группа СТВ отправилась в небольшой торговый рейд подальше от столицы, чтобы провести свою ревизию цен и заодно понять, кому выгодны спекуляции на рынке и как с этим бороться.

Одна из точек маршрута в Гомеле – ближайший магазин, так называемой шаговой доступности. Сюда мы пригласили народных контролеров из Федерации профсоюзов. Но перед этим спросили у местных: какие они, цены на районе?