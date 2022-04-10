«Дым пах перегорелыми костями». Как узники смогли сохранить рассудок в лагерях смерти?

Согласно трагической статистике, вторым по количеству жертв после Тростенца в Беларуси был концлагерь «5-й полк». В этом месте скорби нас ждет Федор Тихонов. Всего в 2 года он вместе с мамой, бабушкой и тетей оказался в Освенциме.

Федор Тихонов, председатель Витебской областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

К сожалению, я расспрашивал у них через слезы. Тяжело было это вспоминать. Немцы утверждали, что их привезли работать. Но когда они увидели трубы, и из них дым пах перегорелыми костями, волосами, практически началось содрогание от этого. Этот ад, который там переносили узники, изложен в книге. Когда я писал, не мог представить, насколько фашисты проявляли такую жестокость.

Страшные рассказы обрели реальные черты, когда в 1984-м Федор Петрович впервые после освобождения побывал в Освенциме. С тех пор дело его жизни – не предать забвению историю ада на земле, в котором ему посчастливилось выжить.

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