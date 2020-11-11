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25-летний парень рассказал, почему пришёл на «марш пенсионеров»

11 ноября 2020 06:41
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Новости Беларуси. Когда в 25 записался в пенсионеры. В Минске за участие в несанкционированном митинге задержан молодой человек 1995 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летний парень рассказал, почему пришёл на «марш пенсионеров»-1

Это как раз тот случай, когда возраст имеет значение. Дело в том, что парень принимал участие в так называемом «марше пенсионеров». Что он там делал? По его словам, пришел поддержать пожилых людей. Вот только не бескорыстно. За участие в массовке ему заплатили.

25-летний парень рассказал, почему пришёл на «марш пенсионеров»-4

Я стоял на митинге пенсионеров на Якуба Коласа.
– Кто-нибудь платит вам за это?
– Да, незнакомый мне человек. Он подходит на митинге, передает деньги и быстренько уходит.
– Какую сумму он вам передает?
– 40 рублей.
– Для чего это вам нужно делать?
– Чтобы поддерживать митинги.

25-летний парень рассказал, почему пришёл на «марш пенсионеров»-7

Правоохранители напоминают, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и их организацию предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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