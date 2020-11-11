25-летний парень рассказал, почему пришёл на «марш пенсионеров»

Новости Беларуси. Когда в 25 записался в пенсионеры. В Минске за участие в несанкционированном митинге задержан молодой человек 1995 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это как раз тот случай, когда возраст имеет значение. Дело в том, что парень принимал участие в так называемом «марше пенсионеров». Что он там делал? По его словам, пришел поддержать пожилых людей. Вот только не бескорыстно. За участие в массовке ему заплатили.