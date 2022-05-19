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23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко

19 мая 2022 14:58
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Новости Беларуси. Спасение людей ценой собственной жизни. Ровно год назад белорусские летчики совершили героический подвиг в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожертвовав собственными жизнями, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели падающий Як-130 от жилых домов. Их героический подвиг навсегда вписан в историю нашей страны. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента им посмертно присвоено звание «Герой Беларуси».  

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-1

Подвиг летчиков нашел отклик в сердцах миллионов белорусов. Не оставил он равнодушным и Андрея Ющенко из Новополоцка. 23-летний марафонец посвятил героям многодневный легкоатлетический забег. Он отважился пробежать через всю Витебскую область. Спал и ел под открытым небом.  

С белорусским Форрестом Гампом встретился Виктор Пралич.  

Россоны, Миоры, Верхнедвинск, Браслав, Докшицы. Эти города уже остались позади. Стартовал Андрей из Новополоцка накануне праздника Победы. Потому символично, что в маршруте обязательные остановки у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. А их на пути более 30. Каждое бередит душу.  

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-4

Андрей Ющенко, житель Новополоцка:
Преследовал цель в этом забеге – напомнить гражданам Республики Беларусь, какой ценой достались нам свобода, независимость нашего народа. Самое, конечно, трогательное место была деревня Шуневка. Очень печальное, страшное место. Колодец, где фашисты топили детей, сарай, куда согнали жителей деревни и сожгли их.

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-7

Путешествие по Витебской области Андрей задумал еще в октябре. Все это время упорно готовил себя и физически: на работу ходил пешком, а это почти 24 километра, и морально: смотрел видеоролики для вдохновения. Уже выйдя на маршрут, признается Андрей, посещала мысль вернуться домой к семье.

Андрей Ющенко:  
Есть такая фраза: если начал – побеждай. Старался. Старался до последнего победить. Считаю, я победил себя.  

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-10

Виктор Пралич, корреспондент:
Ежедневно марафонец преодолевал до 70 километров. Даже непогода не была препятствием для достижения цели, а это почти 560 километров.

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-13

Дождевик, одеяло, гидратор для воды и палатка – это все, что взял с собой в забег Андрей. Багаж увесистый – почти 12 килограммов. Ночует под открытым небом. Греется у костра. За время путешествия встретил немало отзывчивых белорусов: предлагали и подвезти, и телефон зарядить, и даже накормить. Но ведь тогда теряется весь смысл забега. А посвятил его Андрей памяти героев-летчиков Беларуси Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.  

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-16

Андрей Ющенко:
Увести самолет буквально на этот пятачок 10-метровый и тем самым погибнуть и спасти людей. Считаю, что это настоящий героический поступок. Я горжусь, что был знаком с одним из героев.

23-летний белорус отправился в забег по всей Витебской области. Марафон посвятил памяти лётчиков Ничипорчика и Куконенко-19

19 мая ровно год, как страну потрясла новость о трагедии в Барановичах. Этот свежий рубец никогда не заживет. Он в сердце каждого белоруса.

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# Путешествия # общество # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Александр Лукашенко # Виктор Пралич # Андрей Ющенко # Форрест Гамп # Фотофакт

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