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Представитель Нижегородской области на белорусском хозяйстве: «Очень высокий уровень животноводства»

19 мая 2022 14:52
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Новости Беларуси. Белорусы обеспечены продовольствием на 100 %. К такому выводу пришли 19 мая парламентарии Нижегородской области, изучив наш аграрный опыт. Они посетили многопрофильное хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представитель Нижегородской области на белорусском хозяйстве: «Очень высокий уровень животноводства»-1

Побывали на роботизированном молочно-товарном комплексе. Предприятие оснащено современным оборудованием для очистки, охлаждения и хранения молока. Перспективные агрокомплексы – результат кропотливой работы белорусов по сохранению аграрной отрасли и ее развитию. В свое время была сделана ставка на создание крупных хозяйств. Сегодня не только себя обеспечиваем качественной продукцией, но и готовы поставлять на экспорт. Интересовал гостей из Нижегородской области и опыт создания агрогородков.  

Представитель Нижегородской области на белорусском хозяйстве: «Очень высокий уровень животноводства»-4

Игорь Тюрин, председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области России:  
Приятно отметить высочайший уровень профессионализма специалистов, очень высокий уровень животноводства. Вы являетесь, на мой взгляд, в этом плане флагманом всего сельского хозяйства Европы и для России тоже примером. На фоне впечатлений, которые наша делегация получает, можно сделать вывод, что наши страны, независимо ни от чего, полностью обеспечены продовольствием. Безопасность в этом плане обеспечена. И будем дальше развиваться на общем поле деятельности наших государств на благо наших народов.  

Белорусы обеспечены продовольствием на 100 %. Парламентарии Нижегородской области изучили наш аграрный опыт. Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Игорь Тюрин # Фотофакт

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