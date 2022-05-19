Представитель Нижегородской области на белорусском хозяйстве: «Очень высокий уровень животноводства»

Новости Беларуси. Белорусы обеспечены продовольствием на 100 %. К такому выводу пришли 19 мая парламентарии Нижегородской области, изучив наш аграрный опыт. Они посетили многопрофильное хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побывали на роботизированном молочно-товарном комплексе. Предприятие оснащено современным оборудованием для очистки, охлаждения и хранения молока. Перспективные агрокомплексы – результат кропотливой работы белорусов по сохранению аграрной отрасли и ее развитию. В свое время была сделана ставка на создание крупных хозяйств. Сегодня не только себя обеспечиваем качественной продукцией, но и готовы поставлять на экспорт. Интересовал гостей из Нижегородской области и опыт создания агрогородков.

Игорь Тюрин, председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области России:

Приятно отметить высочайший уровень профессионализма специалистов, очень высокий уровень животноводства. Вы являетесь, на мой взгляд, в этом плане флагманом всего сельского хозяйства Европы и для России тоже примером. На фоне впечатлений, которые наша делегация получает, можно сделать вывод, что наши страны, независимо ни от чего, полностью обеспечены продовольствием. Безопасность в этом плане обеспечена. И будем дальше развиваться на общем поле деятельности наших государств на благо наших народов.