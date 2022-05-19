«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ

Новости Беларуси. Прокуроры опросили свыше 14 тысяч человек в рамках дела о геноциде белорусского народа, и сегодня есть все основания полагать, что масштаб трагедии в Беларуси оказался намного больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядка 90 % актов чрезвычайных комиссий времен войны – это белые пятна, которые изучаются. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время рабочего визита в Брест. В 2022 году исполняется 100 лет органам прокуратуры Беларуси.

После изучения архивных документов удалось установить имена 17 прокуроров Брестской области, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Фашисты охотились за ними в первую очередь, чтобы уничтожить. Среди имен на памятной плите в Бресте и Прокофий Амилаев – прокурор Брестской области. Его дата смерти совпала с началом войны – 22 июня 1941-го.

В Беларуси продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа. С приходом благоприятной погоды прокуроры возобновили осмотр ранее неизвестных мест зверств фашистов. В ближайшее время изучат 28 захоронений в разных регионах страны.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Вчера в Могилевской области мы провели осмотр места происшествия, где фашисты убивали маленьких детей. Просто приходили в деревню, брали от двух до пяти лет, по заключению экспертов, малышей и головой били об угол дома. Убивали целенаправленно. Таких фактов, к сожалению, тысячи. Печальных, страшных фактов того периода времени. Мы получаем сейчас достаточно большой объем информации из архивов в первую очередь Российской Федерации, работаем активно с коллегами из латинских стран. Пришли к нам недавно документы, связанные с тем, что они просят уточнить дополнительно сведения. Заинтересованы в том, чтобы оказать нам содействие в привлечении к ответственности живых эсэсовцев. Такие лица проживают и в Бразилии, и в Аргентине.