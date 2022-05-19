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«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ

19 мая 2022 14:51
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Новости Беларуси. Прокуроры опросили свыше 14 тысяч человек в рамках дела о геноциде белорусского народа, и сегодня есть все основания полагать, что масштаб трагедии в Беларуси оказался намного больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 90 % актов чрезвычайных комиссий времен войны – это белые пятна, которые изучаются. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед во время рабочего визита в Брест. 

В 2022 году исполняется 100 лет органам прокуратуры Беларуси.

«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ-1

«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ-3

После изучения архивных документов удалось установить имена 17 прокуроров Брестской области, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Фашисты охотились за ними в первую очередь, чтобы уничтожить. Среди имен на памятной плите в Бресте и Прокофий Амилаев – прокурор Брестской области. Его дата смерти совпала с началом войны – 22 июня 1941-го. 

«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ-6

В Беларуси продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа. С приходом благоприятной погоды прокуроры возобновили осмотр ранее неизвестных мест зверств фашистов. В ближайшее время изучат 28 захоронений в разных регионах страны.

«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ-9

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Вчера в Могилевской области мы провели осмотр места происшествия, где фашисты убивали маленьких детей. Просто приходили в деревню, брали от двух до пяти лет, по заключению экспертов, малышей и головой били об угол дома. Убивали целенаправленно.

Таких фактов, к сожалению, тысячи. Печальных, страшных фактов того периода времени. Мы получаем сейчас достаточно большой объем информации из архивов в первую очередь Российской Федерации, работаем активно с коллегами из латинских стран. Пришли к нам недавно документы, связанные с тем, что они просят уточнить дополнительно сведения. Заинтересованы в том, чтобы оказать нам содействие в привлечении к ответственности живых эсэсовцев. Такие лица проживают и в Бразилии, и в Аргентине.

«Привлечение к ответственности живых эсэсовцев». Генпрокурор о ходе дела по геноциду белорусского народа во время ВОВ-12

Также прокуратура ждет подтверждения из 19 государств, где проживают более 400 живых эсэсовцев, чтобы инициировать судебный процесс на территории их государств или способствовать выдаче.

«Создает риски госбезопасности Латвии». Что рассказал замгенпрокурора о расследовании дела о геноциде белорусского народа, читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Прокофий Амилаев # Фотофакт

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