Белорусы обеспечены продовольствием на 100%. Парламентарии Нижегородской области изучили наш аграрный опыт

Новости Беларуси. Белорусы обеспечены продовольствием на 100 %. К такому выводу пришли 19 мая парламентарии Нижегородской области, изучив наш аграрный опыт. Они посетили многопрофильное хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побывали на роботизированном молочно-товарном комплексе. Предприятие оснащено современным оборудованием для очистки, охлаждения и хранения молока. Перспективные агрокомплексы – результат кропотливой работы белорусов по сохранению аграрной отрасли и ее развитию. В свое время была сделана ставка на создание крупных хозяйств. Сегодня не только себя обеспечиваем качественной продукцией, но и готовы поставлять на экспорт. Интересовал гостей из Нижегородской области и опыт создания агрогородков.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Их интересуют те программы, которые были в нашей стране утверждены главой государства, что позволило выйти на такие высокие показатели в развитии агропромышленного комплекса, в создании такого мощного экспортного потенциала. Результат – вот этот комплекс, который вот уже 11 лет работает, 10 тысяч доит на корову. Рядом Минск, люди приходят сюда с удовольствием работать, достойная зарплата, экономика очень хорошая.