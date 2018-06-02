На страже региональной и международной безопасности. Президент продолжает знакомиться с положением дел на границе
Новости Беларуси. Дорожить честью и традициями и помнить, что государство начинается с первых метров границы. Такое напутствие дал сегодня, 2 июня, Президент будущим выпускникам Института пограничной службы во время торжественного построения курсантов и личного состава Брестской погрангруппы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в эти дни Александр Лукашенко знакомится с положением дел на границе. В мире по-прежнему неспокойно – обратил внимание Президент. И эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Уже позже, в общении с журналистами, речь пойдет также об экономической безопасности.
Петр Бутрим, СТВ:
Прямо сейчас мы находимся вблизи Брестской пограничной группы. Именно с этого места начался второй день рабочей поездки Александра Лукашенко в Брестскую область. В зоне ответственности подразделения – больше 350 километров границы с Польшей и Украиной, действуют семь автомобильных и четыре железнодорожных пунктов пропуска.
Глава государства ознакомился с работой учебного центра. Ежегодно здесь проходят обучение несколько сотен слушателей, которые затем отправляются нести службу в белорусские регионы.
Также Президент поздравил всех стражей границ со 100-летним юбилеем и обратил внимание на то, что белорусские пограничники в это неспокойное время стоят на страже не только национальных интересов, но также региональной и международной безопасности.
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Затем торжественным маршем по плацу прошел личный состав Брестской пограничной группы и курсанты Института. Президент пообщался с ветеранами пограничной службы, кадетами.
Сегодня же, 2 июня, глава государства посетил Брестскую крепость. Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память павших в Великой Отечественной.
Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости