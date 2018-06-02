Шведские хиты, дегустации блюд и развлечения на любой вкус. День культуры Швеции прошёл в Минске

Новости Беларуси. В центре Минска сегодня, 2 июня, развернулась Швеция в миниатюре. Праздник национальной культуры этой скандинавской страны собрал сотни гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Публике предлагают попробовать традиционные шведские блюда и даже выучить язык с помощью открытого урока и викторин.

У стен городской ратуши сегодня работает наша съемочная группа. Яна Шипко выходит на прямую связь со студией.