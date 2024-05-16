В Минске обсудили результаты работы по расследованию дела о геноциде белорусского народа

Результаты работы Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о геноциде обсудили 16 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторические факты и юридические документы раскрывают истинное лицо фашизма как самого страшного явления в истории человечества. Только за три года расследования удалось установить свыше 3 000 ранее неизвестных пострадавших сельских населенных пунктов и более 40 карательных операций. Но масштаб трагедии намного шире.

Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси: Наши специалисты установили то количество населения, которое проживало бы на территории Беларуси, если бы не было войны. Это порядка 17 миллионов. Можно говорить о потерях не в пределах трех миллионов или около, а гораздо большем масштабе.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Беларуси в эпоху оккупации геноцид был многослойным. Немцы использовали этнические противоречия. Стравливались различные этнические группы. И руками, в том числе добровольных помощников из нацподразделений и батальонов, активно уничтожали мирное население.

Такие площадки обсуждения ориентированы на то, чтобы представить достоверную информацию до общественности в максимальном объеме. Главный акцент на молодежь. Именно от нее зависит, каким будет будущее нашей страны.