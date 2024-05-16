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На фронте и в тылу работали более 700 тыс. медиков. Рассказываем о подвигах врачей во время войны

16 мая 2024 12:27
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На фронте и в тылу работали более 700 тыс. медиков. Рассказываем о подвигах врачей во время войны-1

Во время Великой Отечественной войны во мраке бессонных ночей врачи шли напролом, становились последним шагом на пути спасения. На фронте и в тылу работали более 700 тысяч медицинских служащих. Оставшиеся на оккупированной территории, они организовывали подпольные группы, снабжали партизанские отряды необходимыми лекарствами, печатали листовки и даже участвовали в диверсиях.

На фронте и в тылу работали более 700 тыс. медиков. Рассказываем о подвигах врачей во время войны-4

Дмитрий Лапцевич, главный хранитель фондов Музея истории медицины Беларуси:
Среди них и Зинаида Туснолобова-Марченко. Она санитарный инструктор, вынесла с поля боя 123 раненых солдата и командира вместе с их оружием. Во время одного из сражений сама получила тяжелейшее ранение, ее поздно принесли на перевязочный пункт. Врачи не смогли спасти ей руки и ноги, их пришлось ампутировать. Она научилась ходить при помощи протезов. В одну из красноармейских газет написала письмо, в котором просила красноармейцев отомстить за нее. Солдаты начали писать на танках «За Зину Туснолобову».

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Макаревич

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