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17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?

18 сентября 2022 18:32
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Новости Беларуси. Они мечтали разорвать границы, чтобы просто вновь оказаться дома. 17 сентября для нас – это и урок прошлого, и заметка на будущее – какой ценой и даже кровью досталась нам независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый молодой государственный праздник в нашем календаре, но по посылам и наполнению – один из самых значимых.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-1

События, которые в истории белорусского народа навсегда останутся темными страницами породил Рижский мирный договор. Им 18 марта 1921 года закончилась Советско-польская война. В состав Польши вошли этнические белорусские земли. С этого момента для официальных обладателей они стали просто «крэсамі ўсходнімі» – источником сырья и дешевой рабочей силы.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-4

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Сырьевой придаток, очень низкий уровень жизни, запрет на культурное развитие, отсутствие высших учебных заведений на территории Западной Беларуси. Это объективные исторические факты.

Здесь, в Радошковичах, проходила та самая линия несправедливости. Она 18 лет разделяла людей одной крови, мысли и правды. С пограничного столба на белорусов по обе стороны смотрели таблички: своя, советская, – на восток, чужая, польская, – на запад.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-7

Евгений Шилько, руководитель музея «Память» Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:
Это пограничный знак с изображением герба ССР образца 1923-1936 годов. После снятия с границы вот этого пограничного знака он долгое время находился на воротах жителя Радошковичей. А в 1981 году он поступил к нам в музей. Зарегистрирован под номером 1 049.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-10

Красную армию белорусы встречали со слезами радости. Сопротивление оказали только немногочисленные подразделения войска польского и капиталисты, наживавшиеся на ситуации. Освободительный поход удался. Так, 17 сентября радостью единства навсегда отпечаталось в нашем историческом календаре.

«Резали всех подряд, не щадя стариков, женщин и детей». Лукашенко о жертвах восстаний Западной Беларуси 1939-го. Читайте здесь.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-13

Вадим Лакиза:
Слезы радости, когда встречали войска Красной армии в сентябре 39-го года. Потом определенный подъем, связанный с Белостоком, когда проголосовали за объединение.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-16

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И 17 сентября, и наша независимость сегодня это объективная закономерность, возникшая в результате эволюции белорусской государственности и этнической общности. Которая с этнографического уровня стала современной и самодостаточной нацией. Которая обладает всеми атрибутами независимого суверенного государства. Вот это нужно всем понять. И всем тем, кто мечтает о Северо-Западном крае и «крэсах усходніх», нужно скорбно замолчать. И понять, что эти шизофреничные идеи никогда не будут реализованы, пока у нее есть такой Президент, такой народ и парламент.

О самодостаточности белоруской нации и государственности лучше всего говорят сами люди. Белорусы точно знают, чем отличаются от других и чем едины.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-19

Белорус это открытый человек. Сразу видишь сияние глаз, доброжелательную улыбку. Мы всегда окажем помощь друг другу.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-22

Едины мы своими человечностью, трудолюбием, поэтому мы всегда во всем достигаем высоких результатов.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-25

Белорусы едины душой и сердцем, любовью к Родине.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-28

Мы едины нашей историей, нашим языком. Мы едины нашей страной.

Через призму собственной истории и современных геополитических перипетий белорусы без словарей назовут самые глубинные смыслы слов «мир», «спокойствие», «независимость». И даже сложат их строка к строке, чтобы после с гордостью произносить.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-31

Юлия Мельник, писательница:
Цвятуць валошкі, пахнуць летам травы,
Калоссе наліваецца жыццём!
Гукае кнігаўка ў балотах спраўна,
Гарыць рабіна верасня агнём.
Народнага адзінства колер – сонца.
Нас не зламаць, не знішчыць, не купіць!
Ты падары нам, Божа, мір бясконцы
І нашу Беларусь не дай згубіць.

17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?-34

«Нас не зламаць, не знішчыць, не купіць» – об этом помнит 17 сентября, об этом говорит Президент. И думает каждый, кто по-настоящему зовет себя белорусом.

# День народного единства # общество # Юлия Мельник # Игорь Марзалюк # Вадим Лакиза # Евгений Шилько # Александр Лукашенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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