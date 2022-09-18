17 сентября – урок прошлого и заметка на будущее. Как самый молодой праздник стал одним из самых значимых?

Новости Беларуси. Они мечтали разорвать границы, чтобы просто вновь оказаться дома. 17 сентября для нас – это и урок прошлого, и заметка на будущее – какой ценой и даже кровью досталась нам независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый молодой государственный праздник в нашем календаре, но по посылам и наполнению – один из самых значимых.

События, которые в истории белорусского народа навсегда останутся темными страницами породил Рижский мирный договор. Им 18 марта 1921 года закончилась Советско-польская война. В состав Польши вошли этнические белорусские земли. С этого момента для официальных обладателей они стали просто «крэсамі ўсходнімі» – источником сырья и дешевой рабочей силы.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Сырьевой придаток, очень низкий уровень жизни, запрет на культурное развитие, отсутствие высших учебных заведений на территории Западной Беларуси. Это объективные исторические факты. Здесь, в Радошковичах, проходила та самая линия несправедливости. Она 18 лет разделяла людей одной крови, мысли и правды. С пограничного столба на белорусов по обе стороны смотрели таблички: своя, советская, – на восток, чужая, польская, – на запад.

Евгений Шилько, руководитель музея «Память» Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:

Это пограничный знак с изображением герба ССР образца 1923-1936 годов. После снятия с границы вот этого пограничного знака он долгое время находился на воротах жителя Радошковичей. А в 1981 году он поступил к нам в музей. Зарегистрирован под номером 1 049.

Красную армию белорусы встречали со слезами радости. Сопротивление оказали только немногочисленные подразделения войска польского и капиталисты, наживавшиеся на ситуации. Освободительный поход удался. Так, 17 сентября радостью единства навсегда отпечаталось в нашем историческом календаре. «Резали всех подряд, не щадя стариков, женщин и детей». Лукашенко о жертвах восстаний Западной Беларуси 1939-го. Читайте здесь.

Вадим Лакиза:

Слезы радости, когда встречали войска Красной армии в сентябре 39-го года. Потом определенный подъем, связанный с Белостоком, когда проголосовали за объединение.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И 17 сентября, и наша независимость сегодня – это объективная закономерность, возникшая в результате эволюции белорусской государственности и этнической общности. Которая с этнографического уровня стала современной и самодостаточной нацией. Которая обладает всеми атрибутами независимого суверенного государства. Вот это нужно всем понять. И всем тем, кто мечтает о Северо-Западном крае и «крэсах усходніх», нужно скорбно замолчать. И понять, что эти шизофреничные идеи никогда не будут реализованы, пока у нее есть такой Президент, такой народ и парламент. О самодостаточности белоруской нации и государственности лучше всего говорят сами люди. Белорусы точно знают, чем отличаются от других и чем едины.

Белорус – это открытый человек. Сразу видишь сияние глаз, доброжелательную улыбку. Мы всегда окажем помощь друг другу.

Едины мы своими человечностью, трудолюбием, поэтому мы всегда во всем достигаем высоких результатов.

Белорусы едины душой и сердцем, любовью к Родине.

Мы едины нашей историей, нашим языком. Мы едины нашей страной. Через призму собственной истории и современных геополитических перипетий белорусы без словарей назовут самые глубинные смыслы слов «мир», «спокойствие», «независимость». И даже сложат их строка к строке, чтобы после с гордостью произносить.

Юлия Мельник, писательница:

Цвятуць валошкі, пахнуць летам травы,

Калоссе наліваецца жыццём!

Гукае кнігаўка ў балотах спраўна,

Гарыць рабіна верасня агнём.

Народнага адзінства колер – сонца.

Нас не зламаць, не знішчыць, не купіць!

Ты падары нам, Божа, мір бясконцы

І нашу Беларусь не дай згубіць.