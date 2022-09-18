Электроэнергия, дрова и пеллеты. Какой источник тепла выбрать для обогрева частного дома?

Новости Беларуси. В Беларуси буквально каждый кубометр древесины в деле. Мы даже отходы производства пускаем в дело и повышаем доступность дерева как строительного материала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий указ, который значительно упрощает получение древесины и в итоге корректирует ее стоимость в пользу людей. Раз уж природа наделила нас таким богатством, а мы входим в десятку лесных стран Европы, то и делить его будем по справедливости.

У лесничего Андрея Андреевича сегодня самая горячая пора: похолодало – спрос на древесное топливо растет. Все, что нужно для приобретения дров, – это оформить заявку, определиться с доставкой и сортом бревен. От этого зависит и цена.

– А как у вас с доставкой, сколько ждать? Андрей Заика, лесничий Парафьяновского лесничества:

В течение семи дней. С нашей доставкой семь кубов – 210-215 рублей. В зависимости от пород. Береза дороже, осина и ель дешевле.

Соседи в Парафьяново Андрей Эдуардович и Александр Францевич, нет, не поссорились. Но у каждого свой секрет, как заготовить дрова на зиму. Александр Францевич еще в мае приступил к запасам на предстоящий отопительный сезон, и его топливные пирамиды уже готовы к делу. Только и поддавай жару в печь.

Александр Новицкий, житель агрогородка Парафьяново:

Смотря куда, в баню это береза, чтобы больше теплоотдача. Андрей Эдуардович, напротив, только неделю назад задумался о топливном балансе, но планы куда альтернативнее. Он намерен перевести отопление дома с кубометра на киловатт-часы.

Андрей Буйневич, житель агрогородка Парафьяново:

Семь кубов… Смотря в каком доме. Как у меня, дом блочный, для меня это маловато. Под старость любишь температуру получше, чтобы потеплее было, так оно и маловато. А в райтопе, что там, пять кубов. Если выпишут, пять кубов – это совсем мало. Норма. А потом, если хочешь вторую машину, то это дороже уже. Вот у нас люди здесь есть, перешедшие на электроэнергию. Говорят, хорошо, нормально. Жители соседних деревень тоже в раздумьях: на какой же источник тепла все-таки сделать ставку?

А сейчас вот такие привезут дрова, куда это? В этом году сам взял делянку в лесу, сам едешь, пилишь, рубишь, убираешь все. Сам вывозишь, есть такой вариант. Но надо же поработать.

Василий Свирко, житель деревни Марговица:

У нас в деревне Марговица уже планируют менять электросети, чтобы была возможность подключать людям электроотопление. А к моему участку уже подведено. Даже 380. В отличие от других сельчан, современный столб у Василия уже есть, а вот самого дома пока нет. Несколько лет назад он твердо решил сменить городскую прописку. Купил участок в деревне. Сделал проект будущего дома, но его реализация зависла: цена на строительный лесоматериал оказалась колючей для кошелька. Пока же обзавелся питомцами, может, так процесс пойдет быстрее.

Василий Свирко:

Еле не поддался на уговоры знакомых: все, меняй проект, строй блочный. Думаю, подожду. Страшно было, что цены еще больше, чем в прошлом году, будут. Я тогда вообще не построюсь. В прошлом году было 500 рублей белорусских. Это слишком, я даже не рискнул брать лес. Думаю, фундамент сделаю, и все. Ждал. К слову, в 2021-м действительно наблюдался беспрецедентный рост цен на лесоматериалы, это не могло не сказаться на деревянном домостроении. Внимание на доступность материалов для строительства жилья на селе обратил глава государства, посещая хозяйство в Гродненской области. «Сейчас жилье – дороговизна жуткая». Как Президент Беларуси предлагает решать этот вопрос? Читайте здесь.