«Резали всех подряд, не щадя стариков, женщин и детей». Лукашенко о жертвах восстаний Западной Беларуси 1939-го

Новости Беларуси. Они мечтали разорвать границы, чтобы просто вновь оказаться дома. 17 сентября для нас – это и урок прошлого, и заметка на будущее – какой ценой и даже кровью досталась нам независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый молодой государственный праздник в нашем календаре, но по посылам и наполнению – один из самых значимых.

Как жили белорусы за чертой родного дома сегодня охотно «предполагают» специалисты разных формаций и целей. Документы и свидетельства говорят так: разговаривать на родном языке для белорусов было сродни преступлению. К 34-му году из 400 белорусских школ осталось только 16, к 39-му – ни одной. В лучших традициях капитализма поляки со скидкой брали землю в «крэсах» и делали на местных ресурсах по нынешним меркам бизнес. Рабочий день у сотрудников-белорусов длился 10-12 часов, при этом сравнивать их зарплату с местной было просто смешно. Фабрики, издательства, библиотеки – принуждением, а часто и террором выкорчевывалось все белорусское. Потому сейчас особенно выгодно не замечать ужасающих методов ополячивания новым западным поколениям. Это легко стереть из памяти другим, но не потомкам невольно разделенных.