«Резали всех подряд, не щадя стариков, женщин и детей». Лукашенко о жертвах восстаний Западной Беларуси 1939-го

Новости Беларуси. Они мечтали разорвать границы, чтобы просто вновь оказаться дома. 17 сентября для нас – это и урок прошлого, и заметка на будущее – какой ценой и даже кровью досталась нам независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый молодой государственный праздник в нашем календаре, но по посылам и наполнению – один из самых значимых.
Как жили белорусы за чертой родного дома сегодня охотно «предполагают» специалисты разных формаций и целей. Документы и свидетельства говорят так: разговаривать на родном языке для белорусов было сродни преступлению. К 34-му году из 400 белорусских школ осталось только 16, к 39-му – ни одной. В лучших традициях капитализма поляки со скидкой брали землю в «крэсах» и делали на местных ресурсах по нынешним меркам бизнес. Рабочий день у сотрудников-белорусов длился 10-12 часов, при этом сравнивать их зарплату с местной было просто смешно. Фабрики, издательства, библиотеки – принуждением, а часто и террором выкорчевывалось все белорусское. Потому сейчас особенно выгодно не замечать ужасающих методов ополячивания новым западным поколениям. Это легко стереть из памяти другим, но не потомкам невольно разделенных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы помним, как «за польским часом» преданные своим традициям, культуре, вере и языку белорусы, если что и имели в то время, то горький «сірочы» хлеб, рабский труд и разрушенные семьи. И они сами поднялись на борьбу. Встали на защиту национальной культуры, языка, своего человеческого достоинства, развернув масштабное партизанское движение. И расплачиваясь уже тогда, до Великой Отечественной войны, за свободу своими жизнями. Мы помним ту жестокость, с которой было подавлено Скидельское восстание, когда польские жандармы резали всех подряд, не щадя стариков, женщин и детей. Помним дикие пытки, которым подверглись узники концлагеря Береза-Картузская. И будем помнить героев, ставших символами народного сопротивления в Западной Беларуси.
«Жаль, что наши соседи не выучили уроки истории». Лукашенко об избирательности польской памяти. Читайте здесь.