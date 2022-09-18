«Что-то тёплое, модное». В Беларуси сделали дизайнерские валенки «Для богемы»

Если белорусы полностью готовы к холодам, то энергокризис в ЕС вынуждает европейцев запасаться не только горючими материалами, но и теплыми вещами. На неделе французские СМИ опубликовали результаты социсследования, согласно которому жители Пятой Республики скупают валенки из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоит такая пара минимум 140 евро. В Беларуси, конечно, дешевле.

Ольга Коршун, СТВ:

Да и у нас зимой явно будет теплее, чем в домах у французов. И стоимость не единственное «но» в этом фешн-деле.

Санкции усложнили логистику, поэтому срок доставки валенок может затянуться чуть ли не до прихода тепла. Более находчивые нашли лазейки через интернет-магазины и уже делятся положительными отзывами.

Наша продукция представлена на европейских маркет-плейсах. Мы даже не удивились, когда ее массово начали скупать жители Франции. Понятное дело, боятся замерзнуть этой зимой без нашего газа, наверное. Но мы-то, русские, добрый народ. Всем поможем, всех согреем.

Белорусы валять дурака тоже не привыкли, а вот войлочный бестселлеры – всегда пожалуйста. Такое производство работает в Смиловичах. Причем валенки создадут любого размера и фасона: от классических «Арктика» до дизайнерских с национальным орнаментом.

Продукцию предприятия почти с вековой историей знают далеко за пределами страны. Сейчас, конечно, объемы не такие, например, как в советский период, но планку в 25 тысяч пар в год держат, кстати, без малейших государственных дотаций. Активно работают и на интернет-площадках, а специально к этому сезону разработали новый модельный ряд с весьма пестрым названием «Для богемы». Французам самое время прицениться.