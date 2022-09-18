«Что-то тёплое, модное». В Беларуси сделали дизайнерские валенки «Для богемы»
Если белорусы полностью готовы к холодам, то энергокризис в ЕС вынуждает европейцев запасаться не только горючими материалами, но и теплыми вещами. На неделе французские СМИ опубликовали результаты социсследования, согласно которому жители Пятой Республики скупают валенки из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоит такая пара минимум 140 евро. В Беларуси, конечно, дешевле.
Ольга Коршун, СТВ:
Да и у нас зимой явно будет теплее, чем в домах у французов. И стоимость не единственное «но» в этом фешн-деле.
Санкции усложнили логистику, поэтому срок доставки валенок может затянуться чуть ли не до прихода тепла. Более находчивые нашли лазейки через интернет-магазины и уже делятся положительными отзывами.
Наша продукция представлена на европейских маркет-плейсах. Мы даже не удивились, когда ее массово начали скупать жители Франции. Понятное дело, боятся замерзнуть этой зимой без нашего газа, наверное. Но мы-то, русские, добрый народ. Всем поможем, всех согреем.
Белорусы валять дурака тоже не привыкли, а вот войлочный бестселлеры – всегда пожалуйста. Такое производство работает в Смиловичах. Причем валенки создадут любого размера и фасона: от классических «Арктика» до дизайнерских с национальным орнаментом.
Продукцию предприятия почти с вековой историей знают далеко за пределами страны. Сейчас, конечно, объемы не такие, например, как в советский период, но планку в 25 тысяч пар в год держат, кстати, без малейших государственных дотаций. Активно работают и на интернет-площадках, а специально к этому сезону разработали новый модельный ряд с весьма пестрым названием «Для богемы». Французам самое время прицениться.
Александр Топырик, директор Смиловичской валяльно-войлочной фабрики:
Чтобы к валенкам относились не просто так, как обувь домашняя, дачная. Чтобы можно было надеть ее в больших городах. Что-то теплое, модное. Под разный стиль одежды. Мы задумали сделать валенки более пестрые, раскрашенные. Арт-проект так называемый. С дизайнером думали, как его назвать. И решили назвать валенки «Для богемы». Здесь много, конечно, ручного труда. Здесь обработка специальная, чтобы и краска не стиралась, не так они промокали. Долгоноские были. Много затрачено труда, поэтому и цена их будет соответствующая. Это, конечно, и красота. Красота же требует труда, требует и отдачи. За все нужно заплатить. Но тот, кто хочет быть красивым, модным, денег не пожалеет. И будет ходить зимой в модных и красивых валенках.
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