«Музей расположен в здании, которому больше 250 лет». В Поставах работает музей-аптека с экспонатами из Парижа

Новости Беларуси. Лечить душу и тело. Удивительную историческую экспозицию можно увидеть в центральной аптеке города Поставы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В музее истории аптечного дела собрана фармацевтическая летопись севера страны.

В экспозиции три зала. Здесь расположено почти полтысячи экземпляров: старинные упаковки и коробочки от лекарств, вертушки для медикаментов, весы, книги, рецепты. Многие экспонаты прошли реставрацию и имеют первозданный вид. Часть таких выставочных предметов была привезена из Парижа – белорусского тезки французской столицы, где располагалось старое здание аптеки. Сама коллекция музея время от времени пополняется новыми артефактами.

Жанна Логвиненко, заведующая центральной районной аптекой № 87 Поставского района:

В чем уникальность нашего музея? В том, что он расположен в историческом помещении, в историческом здании, которому больше 250 лет. И это здание всю жизнь было историей: всегда здесь был прием врача в старинные времена, и всегда была аптека. До сегодняшнего времени мы здесь и находимся. Вот это самое главное.