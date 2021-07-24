«Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске

Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже прошел парад техники и выступление оркестров. Возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий есть у каждого. Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей и почувствовать, что ощущает человек в перевернутой машине.