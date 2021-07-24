«Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске
Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже прошел парад техники и выступление оркестров. Возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий есть у каждого. Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей и почувствовать, что ощущает человек в перевернутой машине.
С подробностями Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Уже по хорошей традиции МЧС в День пожарной службы организовало для всех желающих такой масштабный праздник в самом центре Минска. Началось все с парада на проспекте Независимости.
История белорусских спасателей началась 168 лет назад. Тогда это были добровольные дружины. Стать одним из огнеборцев считалось очень престижным, попадали в ряды добровольцев одни из самых почитаемых горожан.
Акватория Свислочи в парке Горького стала самой зрелищной локацией. Здесь развернулась настоящая водная феерия.
Я всегда очень благодарен, что есть такие люди. Не каждый человек может быть работником МЧС, потому что это в первую очередь склад характера, человек, который может пожертвовать собой ради жизни других.
Очень много пожарной техники, все так красиво, салют особенно. Немножко испугались салюта, но вообще все классно. С праздником, МЧС!
Яна Шипко:
Здесь свою подготовку продемонстрировали водолазы и авиаторы МЧС – отыграли сценарий спасения на воде.
Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска. Подробнее здесь.