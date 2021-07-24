Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Новости Беларуси. Большой праздник у белорусских пожарных. Но даже в этот день без отрыва от работы. Всем желающим представители службы дарят фейерверк эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже прошел парад техники и выступление оркестров. Возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий есть у каждого. Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей и почувствовать, что ощущает человек в перевернутой машине. С подробностями Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Уже по хорошей традиции МЧС в День пожарной службы организовало для всех желающих такой масштабный праздник в самом центре Минска. Началось все с парада на проспекте Независимости.

История белорусских спасателей началась 168 лет назад. Тогда это были добровольные дружины. Стать одним из огнеборцев считалось очень престижным, попадали в ряды добровольцев одни из самых почитаемых горожан. Сегодня все, кто пришел на праздник МЧС, смогли увидеть, как выглядели первые спасатели, какую форму носили и на каких конных расчетах выезжали на пожары.

Далее по проспекту проехала ретротехника из прошлого века и современная – та, что сейчас на вооружении у спасателей, она способна решать самые разные и сложные задачи в экстремальных ситуациях.

Это автомобили радиационной защиты, реанимации, кинологической службы, снегоболотоходы и квадрициклы. Приветствовали также собравшиеся и колонны ветеранов службы спасения, спортсменов и юных спасателей со всей страны.

Акватория Свислочи в парке Горького стала самой зрелищной локацией. Здесь развернулась настоящая водная феерия. «Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске

Яна Шипко:

Здесь свою подготовку продемонстрировали водолазы и авиаторы МЧС – отыграли сценарий спасения на воде.

Профессионализмом белорусских спасателей можно только восхищаться. На их счету только в 2021 году более 2 700 спасенных жизней в различных чрезвычайных ситуациях.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Когда организовывалась сама служба, это было добровольное общество людей, которые оказывали помощь при тушении пожара. Сегодня Министерство – это высококлассные профессионалы своего дела, оснащенные современной техникой, экипировкой, готовые прийти в любую минуту на помощь.