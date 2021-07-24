От конной повозки до современных автомобилей. В Минске показали парад спецтехники МЧС

Новости Беларуси. Белорусские спасатели с размахом отмечают 168 лет со дня основания пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже сегодня без отрыва от работы. Между тем на их счету только с начала 2021 года больше 2 700 спасенных жизней. Всем желающим представители службы подарили фейерверк эмоций.

По традиции праздник начался с красочного парада на главном столичном проспекте. Самой зрелищной локацией стала акватория Свислочи в парке Горького. Все желающие могли познакомиться с техникой на вооружении МЧС, примерить обмундирование и попробовать потренироваться вместе со спасателями. Почему сегодня мечтают пойти в эту опасную профессию и какой подготовки требует работа в МЧС? Впечатления праздника собрала Яна Шипко.

168 лет в истории. Вот так, конно-бочечным ходом, выезжали на пожары первые огнеборцы. Тогда это были добровольные дружины. В их ряды попадали заслуженные горожане. Сквозь века не угас престиж этой работы. Одно осталось неизменно – отвага представителей одной из самых опасных профессий. На главном проспекте вся эволюция спасательной техники, как говорится, от одной лошадиной силы до советских ретромотоциклов и современных автомобилей. Такие не боятся любых экстремальных ситуаций. Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска

Тандем водолазов и авиаторов МЧС. Чтобы ежеминутно быть готовыми к такому экшену, требуется недюжинная подготовка. «Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске

Впрочем, по традиции на празднике МЧС всем желающим предложили не просто понаблюдать за профессионализмом спасателей, но и на себе ощутить все сложности их работы.

Мне понравилась машина. Там, где лестница поднимается.

– Нравится работа спасателей?

– Ну да, она такая благородная. И, наверное, интересная. Нужно очень физически быть развитым.

Можно было досконально изучить всю технику и узнать, какие задачи она решает. Здесь и квадрициклы, и снегоболотоходы, и подъемники, и автомобили взрывотехнической службы, радиационной защиты, реанимации. Побывать в дымокамере, где тренируются спасатели, на скалодроме, примерить снаряжение и научиться оказывать первую помощь пострадавшим.

Яна Шипко, корреспондент:

Круче техники может быть только общение с четвероногими спасателями. Это Тая. Смотрите, сколько радости она приносит малышам. А вообще, на службе у спасателей она задействована в серьезных поисковых операциях.