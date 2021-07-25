Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?

Сад в июле требует особого внимания. Прежде всего в такую жару необходимо обеспечить полив растений, рассказали в программе «Плюс-минус» . Особенно это сейчас касается гортензий метельчатых, которые вступают в пору цветения.

На стадии бутонов будет полезно также подкормить кустарники комплексными удобрениями. Для растений сада также сейчас актуальна обработка от болезней и вредителей.

Не забываем обрезать и подкормить розы после первой волны цветения. Также сейчас проводим санитарную обрезку, удаляем поросль. Конец июля – хорошее время для черенкования многих декоративных кустарников и хвойных растений.