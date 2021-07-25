Прямой эфир

Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?

25 июля 2021 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сад в июле требует особого внимания. Прежде всего в такую жару необходимо обеспечить полив растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Особенно это сейчас касается гортензий метельчатых, которые вступают в пору цветения.

Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?-1

На стадии бутонов будет полезно также подкормить кустарники комплексными удобрениями. Для растений сада также сейчас актуальна обработка от болезней и вредителей.

Не забываем обрезать и подкормить розы после первой волны цветения. Также сейчас проводим санитарную обрезку, удаляем поросль. Конец июля – хорошее время для черенкования многих декоративных кустарников и хвойных растений.

Хорошее время для черенкования кустарников и хвойных. Что важно сделать в саду в июле?-4

Читайте также:

Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля

Обрызгивание из шланга не поможет. Как правильно поливать растения в жару?

Эти зверьки могут даже повлиять на качество почвы. Как избавиться от кротов на участке? 

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что можно и чего нельзя делать во время грозы?
25 июля 2021 09:32

Что можно и чего нельзя делать во время грозы?

Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля
25 июля 2021 09:19

Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля

Играли в шахматы хлебом и стояли под гигантской струёй воды. Как ещё развлекали на «Вытоках» в Солигорске?
24 июля 2021 18:40

Играли в шахматы хлебом и стояли под гигантской струёй воды. Как ещё развлекали на «Вытоках» в Солигорске?