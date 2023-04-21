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8 районов Минской области завершили сев ранних яровых. Какие культуры посадят следующими?

21 апреля 2023 13:58
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Новости Беларуси. Аграрии центрального региона завершают сев ранних яровых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже выполнено более 80 % от плана. Восемь районов области уже справились с задачей. Ведут сев свеклы, кукурузы и картофеля.

8 районов Минской области завершили сев ранних яровых. Какие культуры посадят следующими?-1

Так, только в хозяйстве «АСБ-Агро Кухтичи» Узденского района площадь ярового сева – более полутора тысяч гектаров. Ранние зерновые уже засеяны. Ставку сделали на ячмень – более урожайную культуру. Ей отвели 300 гектаров. 

8 районов Минской области завершили сев ранних яровых. Какие культуры посадят следующими?-4

Татьяна Мельник, главный агроном сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:
После посевной кампании мы будем начинать заготовку кормов, техника подготовлена. Планируем заготовить 13 тысяч тонн сенажа и 16 тысяч силоса. В хозяйстве на данный момент укомплектованы кадры и хватает техники.

На днях начинают сев кукурузы – под нее в хозяйстве отвели 800 гектаров. 600 из них используют для кормовых целей, остальное – на зерно.

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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