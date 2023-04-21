8 районов Минской области завершили сев ранних яровых. Какие культуры посадят следующими?

Новости Беларуси. Аграрии центрального региона завершают сев ранних яровых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже выполнено более 80 % от плана. Восемь районов области уже справились с задачей. Ведут сев свеклы, кукурузы и картофеля.

Так, только в хозяйстве «АСБ-Агро Кухтичи» Узденского района площадь ярового сева – более полутора тысяч гектаров. Ранние зерновые уже засеяны. Ставку сделали на ячмень – более урожайную культуру. Ей отвели 300 гектаров.

Татьяна Мельник, главный агроном сельхозпредприятия «АСБ-Агро Кухтичи»:

После посевной кампании мы будем начинать заготовку кормов, техника подготовлена. Планируем заготовить 13 тысяч тонн сенажа и 16 тысяч силоса. В хозяйстве на данный момент укомплектованы кадры и хватает техники.

На днях начинают сев кукурузы – под нее в хозяйстве отвели 800 гектаров. 600 из них используют для кормовых целей, остальное – на зерно.