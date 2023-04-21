Яблоки, сливы и даже нектарины. В молодечненской спецшколе заложили фруктовый сад

Новости Беларуси. Фруктовый сад заложили в молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На территории учреждения образования высадили более 100 деревьев. Это яблони, груши, сливы, вишни и даже нектарины. Сорта выбирали и ранние, и поздние. Ведь многие ученики школы-интерната живут здесь круглый год, и витамины нужны постоянно. Саженцы плодовых деревьев предоставило местное фермерское хозяйство.

Наталья Глинская, директор специальной общеобразовательной школы-интерната:

Идея закладки нового сада принадлежит главе Администрации Президента Игорю Петровичу Сергеенко. В одно из посещений нашего учреждения он обратил внимание на наш старый сад. И как бы мимоходом сказал: ну, наверное, уже вашему саду нужно обновление. Конечно, мы это услышали, присутствовал председатель районного исполнительного комитета Юрий Николаевич Горлов. Он подхватил эту идею, помог за зимний период выкорчевать нам старый сад и подготовиться к посадке нового.

Также в рамках озеленения города новая аллея появится и в Молодечненском парке. Здесь деревья высадят в рамках республиканского субботника. А в ближайшее время планируют приступить и к цветочному оформлению города.

Татьяна Жолнерович, заместитель начальника зелено-паркового хозяйства УП «Коммунальник»:

По городу у нас 2,3 гектара клумб. Будем удивлять, конечно, цветовой гаммой. В этом году очень много видов, разных сортов петуний заказали. Это наш любимый такой цветок. Ставку делаем на вертикальное озеленение.