Прямой эфир

Хлебный каравай Минской области составил 2,8 млн тонн – пообщались с героем жатвы

21 октября 2024 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области масштабно отметили фестиваль тружеников села «Дожинки-2024». В этом году был собран рекордный урожай. Общий каравай области составил 2,8 миллиона тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой вклад внес каждый район. Несмотря на то, что итоги жатвы уже подведены, аграрии продолжают трудиться в поле.

О тех, кто выбрал профессию по душе и предан своему выбору, – материал Анны Куртасовой.

Хлебный каравай Минской области составил 2,8 млн тонн – пообщались с героем жатвы-2

Иван Грумбянин, механизатор сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:
У меня брат троюродный работал на тракторе. Я с ним еще катался. Он меня заинтересовал, и мне захотелось быть на него похожим.

Такими воспоминаниями делится механизатор Иван Грумбянин, родом из Мядельского района. Окончил училище и пошел работать на местное сельхозпредприятие. С тех пор все на одном месте. Трудится в одном хозяйстве «Свирь-Агро». Стаж – более 45 лет.

Хлебный каравай Минской области составил 2,8 млн тонн – пообщались с героем жатвы-4

Иван Иванович – с большим багажом знаний и опыта. Пример для молодежи, не раз помогал освоиться новым специалистам. Но и сам старается развиваться. Стремится к рекордным показателям.

Хлебный каравай Минской области составил 2,8 млн тонн – пообщались с героем жатвы-6

Виктор Субоч, директор сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:
Он работает один на комбайне, на заготовке кормов. По результатам этого года уже есть 5 тысяч тонн сенажа, 5,5 тысяч тонн силоса, плюс зеленая масса, которая на подкормку уходила. В общей сложности убрал 11 тысяч тонн. В прошлом году он занял первое место среди хозяйств района.

На полях с кукурузой в хозяйстве «Свирь-Агро» будут работать до конца октября. Одно дело убрать, важно – сохранить урожай. Все трудятся на общий результат. А он зависит от каждого.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # Анна Куртасова

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове заложили аллею «Созидания», посвящённую Году качества
21 октября 2024 14:48

В Борисове заложили аллею «Созидания», посвящённую Году качества

Сотрудники МЧС проводят рейды в Узденском районе в рамках акции «За безопасность – вместе»
21 октября 2024 14:46

Сотрудники МЧС проводят рейды в Узденском районе в рамках акции «За безопасность – вместе»

Побыть в роли учителя. Узнали о факультативе для школьников, которые хотят стать педагогами
21 октября 2024 14:20

Побыть в роли учителя. Узнали о факультативе для школьников, которые хотят стать педагогами