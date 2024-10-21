Хлебный каравай Минской области составил 2,8 млн тонн – пообщались с героем жатвы
В Минской области масштабно отметили фестиваль тружеников села «Дожинки-2024». В этом году был собран рекордный урожай. Общий каравай области составил 2,8 миллиона тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой вклад внес каждый район. Несмотря на то, что итоги жатвы уже подведены, аграрии продолжают трудиться в поле.
О тех, кто выбрал профессию по душе и предан своему выбору, – материал Анны Куртасовой.
Иван Грумбянин, механизатор сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:
У меня брат троюродный работал на тракторе. Я с ним еще катался. Он меня заинтересовал, и мне захотелось быть на него похожим.
Такими воспоминаниями делится механизатор Иван Грумбянин, родом из Мядельского района. Окончил училище и пошел работать на местное сельхозпредприятие. С тех пор все на одном месте. Трудится в одном хозяйстве «Свирь-Агро». Стаж – более 45 лет.
Иван Иванович – с большим багажом знаний и опыта. Пример для молодежи, не раз помогал освоиться новым специалистам. Но и сам старается развиваться. Стремится к рекордным показателям.
Виктор Субоч, директор сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:
Он работает один на комбайне, на заготовке кормов. По результатам этого года уже есть 5 тысяч тонн сенажа, 5,5 тысяч тонн силоса, плюс зеленая масса, которая на подкормку уходила. В общей сложности убрал 11 тысяч тонн. В прошлом году он занял первое место среди хозяйств района.
На полях с кукурузой в хозяйстве «Свирь-Агро» будут работать до конца октября. Одно дело убрать, важно – сохранить урожай. Все трудятся на общий результат. А он зависит от каждого.
Подробности в видео.