Хлебный каравай Минской области составил 2,8 млн тонн – пообщались с героем жатвы

В Минской области масштабно отметили фестиваль тружеников села «Дожинки-2024». В этом году был собран рекордный урожай. Общий каравай области составил 2,8 миллиона тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой вклад внес каждый район. Несмотря на то, что итоги жатвы уже подведены, аграрии продолжают трудиться в поле. О тех, кто выбрал профессию по душе и предан своему выбору, – материал Анны Куртасовой.

Иван Грумбянин, механизатор сельхозпредприятия «Свирь-Агро»:

У меня брат троюродный работал на тракторе. Я с ним еще катался. Он меня заинтересовал, и мне захотелось быть на него похожим. Такими воспоминаниями делится механизатор Иван Грумбянин, родом из Мядельского района. Окончил училище и пошел работать на местное сельхозпредприятие. С тех пор все на одном месте. Трудится в одном хозяйстве «Свирь-Агро». Стаж – более 45 лет.

Иван Иванович – с большим багажом знаний и опыта. Пример для молодежи, не раз помогал освоиться новым специалистам. Но и сам старается развиваться. Стремится к рекордным показателям.