Новости по тегу #Екатерина Ковальчук

Паломники шли пешком, ехали на велосипедах, на машинах, автобусах, но цель у всех одна – поклониться чудотворному лику иконы Будславской Матери Божьей. Традиция живет уже более четырех веков. Для многих это глубокое духовное единение. А образ – один из самых почитаемых у католиков.
В Беларуси почти завершили сев ранних зерновых и зернобобовых без учета кукурузы, гречихи и проса. Для таких результатов есть все – рабочие, техника, семена и удобрения.
В Несвиже богатый туристический потенциал. В самом центре города можно изучить мир искусства. Насладиться живописью, графикой, акварелью и декоративно-прикладным искусством отечественных и зарубежных художников.
Внимание уделят как городам, так и малым населенным пунктам. Только за последние 4 года в центральном регионе уже запустили 220 станций для очистки воды.
Его программа направлена на сохранение памяти о подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны. Так, на протяжении недели студотрядовцы в Логойском районе благоустраивают памятники, встречаются с ветеранами, проводят мастер-классы и участвуют в образовательных программах.
Мастера изготавливают до 50 музыкальных инструментов в год. А ведь ранее эта цифра не превышала и 10.
Выдвигаясь на рыбалку, с собой необходимо иметь спасательный набор. Это жилет и еще одна незаменимая вещь – пластиковые палочки. Благодаря им можно самостоятельно выбраться из воды, если вдруг провалился под лед.
Праздничное настроение они привезли 140 ребятам. Это дети с непростой судьбой.
Цены с 2023 года почти не изменились. Самые ходовые новогодние деревья высотой до одного метра будут стоить чуть более 11 рублей, от одного до двух метров – 14,5.
Продукция экспортируется в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Большая часть поставляется в Россию. Ждут наше оборудование в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.
Он представил на конкурс необычный пряничный букет. На его изготовление ушло более двух недель.
Здесь планируют получать 175 миллионов яиц в год. Обеспечат продуктом как внутренний, так и внешний рынок.
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