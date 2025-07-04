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Новости по тегу #Екатерина Ковальчук

Девять дней шли ради цели! Десятки тысяч верующих прибыли в Будслав, чтобы поклониться святыне
04 июля 2025 17:56

Девять дней шли ради цели! Десятки тысяч верующих прибыли в Будслав, чтобы поклониться святыне

Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы
24 апреля 2025 13:55

Аграрии Минской области посеяли почти 30 тысяч гектаров сахарной свёклы

Центр притяжения туристов – в Минской области разработано свыше 400 экскурсионных маршрутов
31 марта 2025 14:00

Центр притяжения туристов – в Минской области разработано свыше 400 экскурсионных маршрутов

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания
10 февраля 2025 14:43

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»
05 февраля 2025 13:35

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»

Чтоб баян звучал! Посетили единственное предприятие в Беларуси по созданию традиционного инструмента
29 января 2025 14:45

Чтоб баян звучал! Посетили единственное предприятие в Беларуси по созданию традиционного инструмента

Тонкий лёд ошибок не прощает – в Минской области утонули 2 рыбака
03 января 2025 14:06

Тонкий лёд ошибок не прощает – в Минской области утонули 2 рыбака

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области
26 декабря 2024 14:09

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену
23 декабря 2024 14:02

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену

Раскупают за рубежом – около 300 видов медицинской мебели производят на предприятии в Молодечно
09 декабря 2024 14:20

Раскупают за рубежом – около 300 видов медицинской мебели производят на предприятии в Молодечно

Учащийся Узденского колледжа стал призёром Международного чемпионата кондитеров
21 ноября 2024 14:45

Учащийся Узденского колледжа стал призёром Международного чемпионата кондитеров

В Солигорске строят перепелиную ферму. Когда запустят производство?
18 ноября 2024 14:07

В Солигорске строят перепелиную ферму. Когда запустят производство?