В Борисове заложили аллею «Созидания», посвящённую Году качества

В Борисове заложили аллею «Созидания». Место выбрали у храма Святой Живоначальной Троицы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В доброй инициативе приняли участие представители местной власти, общественных объединений, депутатский корпус и активные граждане. Помогали и пионеры гимназии № 3. Дружный десант высадил 30 кленов. Шефство над саженцами взяла молодежь.

Сегодня я посадила четыре клена вместе с председателем. Я приняла участие, потому что это частичка нас. Когда я вырасту, я сюда буду приходить чуть ли не каждый день.

Владимир Васильев, председатель РО РОО «Белая Русь»: Борисов – это красивый и особый город, город-патриот, город-труженик. Мы сегодня эту аллею садим в месте, где совершил подвиг героический экипаж Павла Рака, вот его памятник. Поэтому это еще подтверждение тому, что это место еще и особое. Аллея «Созидания» еще служит этому процессу активно, чтобы сохранить эту память.

Александр Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На примере сегодняшнего нашего мероприятия мы еще раз убедились, насколько наша страна независимая, красивая и вложили свой труд сегодня, очень немаловажно, что с детьми, со школьниками, в аллею, которой увековечиваем память и созидание нашей страны.

Аллея посвящена Году качества. Подобные инициативы по озеленению и благоустройству Борисовского района будут продолжены.