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Сотрудники МЧС проводят рейды в Узденском районе в рамках акции «За безопасность – вместе»

21 октября 2024 14:46
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Не только предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, но и минимизировать их количество. В рамках республиканской акции «За безопасность – вместе» спасатели Минской области проводят рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС проводят рейды в Узденском районе в рамках акции «За безопасность – вместе»-2

В этот раз в фокусе внимания сотрудников МЧС – жители Узденского района. Спасатели обследуют частные дома и напоминают правила безопасности. Особое внимание уделяют состоянию печного отопления, наличию автономных пожарных извещателей и их исправности. Профилактические беседы проводят, прежде всего, с теми, кто входит в группу риска.

Сотрудники МЧС проводят рейды в Узденском районе в рамках акции «За безопасность – вместе»-4

Дмитрий Ковалевский, начальник отдела надзора и профилактики Минского областного управления МЧС:
Основная цель этой акции – напомнить нашим гражданам о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяем домовладениям, в которых проживают категорированные граждане, такие как: многодетные семьи, одинокие, одиноко проживающие граждане нетрудоспособного возраста, а также инвалиды 1 и 2 группы.

В Узденском районе с начала 2024 года произошло 28 пожаров, погибли 8 человек.

# МЧС Беларуси # Правила безопасности

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