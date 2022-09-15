15 сентября Национальная библиотека Беларуси отпраздновала 100-летие. Как это было?

Новости Беларуси. 15 сентября 2022 года главное учреждение культуры Беларуси празднует столетие. Юбилей совпал с профессиональным праздником – Днем библиотек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По страницам прошлого и воспоминаниям путешествовала Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Библиотеки с древних времен были хранилищем накопленных знаний. Летописцем белорусского народа уже 100 лет является Национальная библиотека, также известная как «Алмаз знаний». Юбилей этого архива внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО. А само архитектурное строение-многогранник из 18 квадратов и 8 треугольников часто появляется на открытках. Однако интереснее, чем внешний вид библиотеки, ее история.

Полина Королева:

В 1922 году первым собственным зданием Национальной библиотеки становится Юбилейный дом на Советской улице, ныне проспекте Независимости. В 1932-м происходит реорганизация и присвоение имени Ленина. Накануне Великой Отечественной войны фонд библиотеки насчитывал около двух миллионов экземпляров. Сам архив был седьмым в Советском Союзе, а также входил в 30-ку лучших библиотек мира.

Полина Королева:

Естественно, война сказалась на буднях книжного дома. В далекое путешествие по Германии отправились ценные коллекции. Среди краденого наследия оказались в том числе уникальные издания: семь книг Библии Франциска Скорины, оригинальная версия Статута ВКЛ, рукописи национальных поэтов. Сгорела уникальная мебель и здание резервного хранилища.

Марина Пшибытко, заместитель директора по научно-методической работе Республиканской научно-медицинской библиотеки:

У нас очень долгая история и достаточно трагическая. Вы знаете, как пострадали наши фонды в годы Великой Отечественной войны. Сохранились буквально крупицы. Когда читаешь, как первый директор Иосиф Бенцианович Симановский, что с утра люди приходят на работу, уже сидит среди гор книг и обрабатывает документы. Которые со всего Советского союза, со всех крупнейших библиотек к нам поступали, чтобы как-то восстановить наши фонды. И уходят люди с работы в 11 часов вечера, а он все еще сидит и тоже обрабатывает литературу.

В 1947 году фонды Национальной библиотеки достигли довоенного уровня. Еще через два года все отделы возобновили работу. Однако хранилища находились по всему городу и не были приспособлены к хранению рукописей. Проблема сохранности фонда стояла остро на протяжении десятков лет.

Полина Королева:

Вообще, «Алмаз знаний» имел много названий. Нынешнее звание «Национальной» библиотека получила в 1992 году, уже в суверенной Беларуси. Примерно тогда же возникла необходимость в строительстве масштабного и современного здания. В марте 2002-го Президент Александр Лукашенко подписал указ, а уже в ноябре того же года был заложен фундамент. Что касается читателей, то для них библиотека распахнула свои двери 16 июня 2006 года.

Марина Пшибытко:

Это был такой у нас подъем общий в коллективе. Мы все планировали: где у нас все будет находиться, какой отдел где будет располагаться. Это было очень интересное время, активное наше.

Сегодня в фонде Национальной библиотеки более 10 миллионов экземпляров книг. Из них 90 тысяч – редкие рукописные старопечатные издания. Уже подсчитано: чтобы просмотреть всю коллекцию местных документов, понадобится около 40 лет, если листать страницы непрерывно со скоростью один документ в две минуты.

Ольга Какшинская, главный библиотекарь научно-исследовательского отдела библиотековедения Национальной библиотеки Беларуси:

Книга – это основной источник знаний, и она является основой культурного взаимодействия, которое, в свою очередь, исполняет функцию для других сфер. Это и экономическая, и социальная, и всех остальных. Я пришла сюда после окончания университета. Какое-то время работала в системе детских библиотек Минска, но потом меня пригласили в Национальную библиотеку. Уже более 15 лет я работаю в отделе библиотековедения.

Однако Национальная библиотека – это хранилище не только книг. Сувениры, национальные костюмы иностранных делегаций. Выставочный комплекс насчитывает более 300 подарков со всего мира. За витриной нашлось место художественным произведениям, графике Владимира Провидохина, подаркам от семьи Поплавских и международной гильдии живописцев.

Светлана Кожемяко, ведущий методист сектора проектно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Для меня вось такі гэты год 2022, можно сказаць, шчаслівы. Так, у год святкавання стагоддзя бібліятэкі я толькі ўладкавалася сюды на працу. Заўсёды ты напаўняешся нейкімі новымі ведамі, ты штосьці шукаешь, ты набываеш гэтыя веды. І гэта пашырае твой кругагляд.

15 сентября в Национальной библиотеке непривычно шумно и празднично. Узнать причину можно прямо на входе у местного робота-помощника.

15 сентября 2022 года библиотека отмечает свое столетие. И меня пригласили сюда разделить с вами празднование векового юбилея главной библиотеки Республики Беларусь.