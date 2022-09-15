В Минской области активно убирают свёклу. Как производят белорусский сахар?
Новости Беларуси. На полях центрального региона активными темпами идет уборка свеклы. Средняя урожайность корнеплода составляет почти 270 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже убрано 13 % от общей площади – накопано 124 тысячи тонн свеклы. В лидерах Несвижский, Солигорский и Копыльский районы. Все сладкие корнеплоды идут сразу на переработку.
За процессом производства сахара наблюдала Влада Родовская.
Сахарный сезон в самом разгаре. Водитель за водителем только успевают подвозить сладкие корнеплоды. Здесь, куда ни брось взгляд, свекольная гора. С поля сразу на переработку.
Влада Родовская, корреспондент:
От корнеплода на поле до фасованной продукции на прилавках. Сахар проходит множество этапов, прежде чем превращается в привычные нам кристаллики.
За сутки на предприятии производят около тысячи тонн «белого золота». А для более детальной картинки – это 16 вагонов сахара.
Подробности в видеоматериале.