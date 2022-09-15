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В Минской области активно убирают свёклу. Как производят белорусский сахар?

15 сентября 2022 18:53
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Новости Беларуси. На полях центрального региона активными темпами идет уборка свеклы. Средняя урожайность корнеплода составляет почти 270 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже убрано 13 % от общей площади – накопано 124 тысячи тонн свеклы. В лидерах Несвижский, Солигорский и Копыльский районы. Все сладкие корнеплоды идут сразу на переработку.

За процессом производства сахара наблюдала Влада Родовская.

В Минской области активно убирают свёклу. Как производят белорусский сахар?-1

Сахарный сезон в самом разгаре. Водитель за водителем только успевают подвозить сладкие корнеплоды. Здесь, куда ни брось взгляд, свекольная гора. С поля сразу на переработку.

В Минской области активно убирают свёклу. Как производят белорусский сахар?-4

Влада Родовская, корреспондент:
От корнеплода на поле до фасованной продукции на прилавках. Сахар проходит множество этапов, прежде чем превращается в привычные нам кристаллики.

В Минской области активно убирают свёклу. Как производят белорусский сахар?-7

За сутки на предприятии производят около тысячи тонн «белого золота». А для более детальной картинки – это 16 вагонов сахара.

Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Влада Родовская # Виталий Марковец # Андрей Стром # Зоя Гармак # Фотофакт

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