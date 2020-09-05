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13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть

05 сентября 2020 17:58
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О том, кто такой Александр Лукашенко, в свое время сказал писатель Александр Проханов.  

Александр Проханов, писатель:  
«Как бы чудо» Лукашенко – оно объясняется во многом (а, может быть, и во всем) тем, что Лукашенко вышел из народа. Это народный человек, крестьянский человек, это человек леса, луга, опушки, проселка, избы, песни, говора. Он абсолютно не чужероден, он абсолютно родной.  

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-1

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-3

Скажем, Шушкевич – постараюсь говорить о нем в корректных терминах. Шушкевич – это та самая омертвевшая партийная номенклатура, которая сдала великую страну. Он был частью того слоя высших горбачевских партийных ренегатов, которые вынесли врагу ключи от врат. По существу, он совершил акт убийства СССР вместе с Кравчуком и Ельциным. На нем печать Каина, как и на всей партийной элите советской во многом. Он не мог бы консолидировать общество, потому что он совершил акт предательства по отношению к этому обществу.  

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-6

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-8

Я думаю, что не мог бы такую консолидацию совершить и человек из спецслужб или из армии. При всем уважении к силовикам скажу, что это очень корпоративные люди. Это люди с очень усеченным, фрагментарным мышлением и фрагментарным сознанием. Вот такую консолидацию в России в начале XVII века мог совершить только Минин, народный мужик в армяке, подпоясанный веревкой.  

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-11

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-13

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-15

Такую миссию мог совершить очень небольшого ранга, не высший полководец, а небольшой военачальник, командир батальона по нынешним временам, от силы Пожарский. Такую миссию мог совершить Дионисий, это не патриарх, не иерарх, не архиепископ. Это просто игумен Троице-Сергиевcкого монастыря, это рядовой или почти рядовой монах.

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-18

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-20

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-22

Вот таким же человеком является Александр Григорьевич. Это чудо, что белорусский народ не обольстился этими всеми «кукушками», которые куковали о Западе, о мире, когда он выбрал Лукашенко.

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-25

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-27

13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть-29

Кадры были показаны в проекте Григория Азаренка «Тайные пружины политики-2020». 

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Александр Проханов # Юрий Азаренок # Григорий Азарёнок # Станислав Шушкевич # Фотофакт

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