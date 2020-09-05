13 архивных фото Александра Лукашенко, которые вы могли раньше не видеть

О том, кто такой Александр Лукашенко, в свое время сказал писатель Александр Проханов. Александр Проханов, писатель:

«Как бы чудо» Лукашенко – оно объясняется во многом (а, может быть, и во всем) тем, что Лукашенко вышел из народа. Это народный человек, крестьянский человек, это человек леса, луга, опушки, проселка, избы, песни, говора. Он абсолютно не чужероден, он абсолютно родной.

Скажем, Шушкевич – постараюсь говорить о нем в корректных терминах. Шушкевич – это та самая омертвевшая партийная номенклатура, которая сдала великую страну. Он был частью того слоя высших горбачевских партийных ренегатов, которые вынесли врагу ключи от врат. По существу, он совершил акт убийства СССР вместе с Кравчуком и Ельциным. На нем печать Каина, как и на всей партийной элите советской во многом. Он не мог бы консолидировать общество, потому что он совершил акт предательства по отношению к этому обществу.

Я думаю, что не мог бы такую консолидацию совершить и человек из спецслужб или из армии. При всем уважении к силовикам скажу, что это очень корпоративные люди. Это люди с очень усеченным, фрагментарным мышлением и фрагментарным сознанием. Вот такую консолидацию в России в начале XVII века мог совершить только Минин, народный мужик в армяке, подпоясанный веревкой.

Такую миссию мог совершить очень небольшого ранга, не высший полководец, а небольшой военачальник, командир батальона по нынешним временам, от силы Пожарский. Такую миссию мог совершить Дионисий, это не патриарх, не иерарх, не архиепископ. Это просто игумен Троице-Сергиевcкого монастыря, это рядовой или почти рядовой монах.

Вот таким же человеком является Александр Григорьевич. Это чудо, что белорусский народ не обольстился этими всеми «кукушками», которые куковали о Западе, о мире, когда он выбрал Лукашенко.