Попросили прохожих на улицах Минска вспомнить учёбу в школе

Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот и наступил учебный год. Новый жизненный этап для всех школьников, а еще отличная возможность для взрослых поностальгировать и вспомнить, как они постигали азы науки.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот и наступил учебный год. Новый жизненный этап для всех школьников, а еще отличная возможность для взрослых поностальгировать и вспомнить, как они постигали азы науки.
– Какой любимый предмет в школе был?
– Математика.
– 2 плюс 2 умножить на 2.
– Восемь…
– Может быть, у вас есть руководитель какой-нибудь, учительница, которую вы хотели бы вспомнить?
– Каждый учитель достоин вспомнить его.
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