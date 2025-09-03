Попросили прохожих на улицах Минска вспомнить учёбу в школе

Бывшая военнослужащая стала кондитером – вы не отличите её съедобные букеты от настоящих!

«Еще примерно за год до увольнения я стала задумываться над тем, чем я займусь. И поэтому решила, что у меня лучше всего получается – буду заниматься кулинарией и кондитерством», – рассказала Елена Смолик.