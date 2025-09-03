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Попросили прохожих на улицах Минска вспомнить учёбу в школе

03 сентября 2025 10:49
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Попросили прохожих на улицах Минска вспомнить учёбу в школе-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Вот и наступил учебный год. Новый жизненный этап для всех школьников, а еще отличная возможность для взрослых поностальгировать и вспомнить, как они постигали азы науки.

Попросили прохожих на улицах Минска вспомнить учёбу в школе-3

Какой любимый предмет в школе был?
– Математика.
2 плюс 2 умножить на 2.
– Восемь…

Попросили прохожих на улицах Минска вспомнить учёбу в школе-5

Может быть, у вас есть руководитель какой-нибудь, учительница, которую вы хотели бы вспомнить?
– Каждый учитель достоин вспомнить его.

Подробнее смотрите в видео.

# Вероника Макаревич # Опрос

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