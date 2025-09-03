Арина Соболенко прошла в полуфинал US Open

Арина Соболенко еще на шаг приблизилась к защите титула последнего в сезоне теннисного турнира «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полуфинал белоруска пробилась без борьбы.

Соперница первой ракетки мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова, на тренировке получила травму и не смогла выйти на корт. В Нью-Йорке Соболенко одержала уже пять побед, не отдав соперницам ни одного сета. В полуфинале белоруска сыграет с американкой Джессикой Пегулой, занимающей в рейтинге 4-е место.

В прошлом сезоне эти теннисистки встречались в решающем матче, где Соболенко одержала уверенную победу. Сегодня в Нью-Йорке пройдут оставшиеся четвертьфиналы. Главная конкурентка белоруски, Ига Швентек сыграет с Амандой Анисимовой, а Каролина Мухова встретится с Наоми Осакой.