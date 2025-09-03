«Василёк» – у белорусского балалаечника новый клип! Супруги Воронище рассказали, как его создавали

Осень вступила в свои права, но нам совсем не грустно, ведь сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – те, чье творчество дарит летнее настроение в любое время года. Их новый клип «Василек» – это искренняя и теплая история о любви, снятая в лучших традициях народного жанра.

Светлана Воронище, певица:

Первая музыкальная композиция, которая появилась в нашем репертуаре, – это был «Балалаечник». Наш хит, все его знают. Это было про Сашу, если понимаете.

Но хотелось как-то закрепить, поддержать, эту тенденцию продлить. И вместе с соавтором моих авторских композиций мы обговорили, обсудили. Она тоже знакома с Александром. Она знала о нем, кто он как профессионал и как человек. Я говорю: надо в этом же стиле придумать, чтобы в народном, но более юморном.