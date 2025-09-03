Прямой эфир

«Василёк» – у белорусского балалаечника новый клип! Супруги Воронище рассказали, как его создавали

03 сентября 2025 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Осень вступила в свои права, но нам совсем не грустно, ведь сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – те, чье творчество дарит летнее настроение в любое время года. Их новый клип «Василек» – это искренняя и теплая история о любви, снятая в лучших традициях народного жанра.

В студии – Александр и Светлана Воронище.

«Василёк» – у белорусского балалаечника новый клип! Супруги Воронище рассказали, как его создавали-2

Светлана Воронище, певица:
Первая музыкальная композиция, которая появилась в нашем репертуаре, – это был «Балалаечник». Наш хит, все его знают. Это было про Сашу, если понимаете.

Но хотелось как-то закрепить, поддержать, эту тенденцию продлить. И вместе с соавтором моих авторских композиций мы обговорили, обсудили. Она тоже знакома с Александром. Она знала о нем, кто он как профессионал и как человек. Я говорю: надо в этом же стиле придумать, чтобы в народном, но более юморном.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Музыка # Александр Воронище # Интервью # Светлана Воронище

Другие новости рубрики

Все новости
Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути
02 сентября 2025 09:41

Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути

Нещадим о «Мастерской новых медиа»: это концентрация смыслов, талантов, настроений
22 августа 2025 20:45

Нещадим о «Мастерской новых медиа»: это концентрация смыслов, талантов, настроений

«В видео мы поделились белорусским вайбом» – певица Влада о премьере клипа «Танцуй, Беларусь!»
14 августа 2025 12:24

«В видео мы поделились белорусским вайбом» – певица Влада о премьере клипа «Танцуй, Беларусь!»