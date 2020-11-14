1248 новых случаев заражения за сутки. Данные Минздрава по коронавирусу на 14 ноября

Новости Беларуси. Новые данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране выявили 1248 новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране выявили 1248 новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же с положительным тестом 112 870 человек. Выздоровели и выписаны 94 337 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Ежедневно медики проводят до 25 тысяч тестирований. Сделано уже более 2 миллионов 840 тысяч исследований.
К сожалению, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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