1248 новых случаев заражения за сутки. Данные Минздрава по коронавирусу на 14 ноября

Новости Беларуси. Новые данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране выявили 1248 новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же с положительным тестом 112 870 человек. Выздоровели и выписаны 94 337 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Ежедневно медики проводят до 25 тысяч тестирований. Сделано уже более 2 миллионов 840 тысяч исследований.