Прямой эфир

1248 новых случаев заражения за сутки. Данные Минздрава по коронавирусу на 14 ноября

14 ноября 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые данные Минздрава по заболеваемости COVID-19 в Беларуси. За прошедшие сутки в стране выявили 1248 новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1248 новых случаев заражения за сутки. Данные Минздрава по коронавирусу на 14 ноября-1

Всего же с положительным тестом 112 870 человек. Выздоровели и выписаны 94 337 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Ежедневно медики проводят до 25 тысяч тестирований. Сделано уже более 2 миллионов 840 тысяч исследований.

1248 новых случаев заражения за сутки. Данные Минздрава по коронавирусу на 14 ноября-4

К сожалению, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Читайте также:

Почему коронавирус «вальсирующий» и чем можно помочь врачам? Рассказывает председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома

В Минске ввели обязательный масочный режим. Что думают горожане?

И внутри, и снаружи. Как дезинфицируют общественный транспорт в Слуцке?

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ
14 ноября 2020 14:28

У Александра Лукашенко спросили: «Вдруг вы откажитесь от президентских полномочий?» И вот его ответ

Сейчас у него целый домашний зоопарк. Как птицевод-любитель занялся разведением редких пород кур
14 ноября 2020 13:31

Сейчас у него целый домашний зоопарк. Как птицевод-любитель занялся разведением редких пород кур

В Слуцке мужчину приговорили к трём годам колонии за сопротивление сотруднику милиции
14 ноября 2020 13:29

В Слуцке мужчину приговорили к трём годам колонии за сопротивление сотруднику милиции