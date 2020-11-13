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И внутри, и снаружи. Как дезинфицируют общественный транспорт в Слуцке?

13 ноября 2020 13:54
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Новости Беларуси. В Минской области организован комплекс мероприятий по борьбе с вирусными инфекциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с эпидемиологической ситуацией активно ведется дезинфекция мест общественного пользования.

Всплеск заболеваемости внес изменения и в работу перевозчиков. Особое внимание уделяется чистоте автосалонов.

И внутри, и снаружи. Как дезинфицируют общественный транспорт в Слуцке?-1

В Слуцком автобусном парке № 2 около 40 единиц техники. Транспорт курсирует как по городу, так и за его пределами. Ежедневно перевозятся тысячи пассажиров. Поэтому сейчас перед выездом на маршрут машины проходят серьезную обработку как снаружи, так и внутри.

И внутри, и снаружи. Как дезинфицируют общественный транспорт в Слуцке?-4

Кстати, помимо транспорта, дезинфекция проводится в подъездах жилых домов.

Подробнее смотрите в нашем видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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