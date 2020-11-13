И внутри, и снаружи. Как дезинфицируют общественный транспорт в Слуцке?

Новости Беларуси. В Минской области организован комплекс мероприятий по борьбе с вирусными инфекциями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с эпидемиологической ситуацией активно ведется дезинфекция мест общественного пользования.

В Слуцком автобусном парке № 2 около 40 единиц техники. Транспорт курсирует как по городу, так и за его пределами. Ежедневно перевозятся тысячи пассажиров. Поэтому сейчас перед выездом на маршрут машины проходят серьезную обработку как снаружи, так и внутри.