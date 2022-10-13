«Мы участвуем в этом». В Воложинском районе запустили обновлённую «Школу активного гражданина»

Новости Беларуси. В учреждениях образования Воложинского района запустили новую программу проекта «Школа активного гражданина». Темы для обсуждений: патриотизм, семейные ценности, героические подвиги во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме того, в школах организовывают встречи с известными людьми со всего района. Это руководители сельхозпредприятий, военные, работники банковской сферы. Ребята могут пообщаться с гостями, задать интересующие вопросы и даже определиться с будущей профессией. Также в учреждениях образования района был запущен проект «Лето активного гражданина». В рамках него школьники делились впечатлениями о прошедших трудовых каникулах и участии в областном конкурсе юных спасателей.

Никита Станкевич, ученик средней школы № 2:

Летом Белорусский республиканский союз молодежи организовывает трудовые отряды, в одном из них я был задействован. Наша команда состояла из 10 человек. Ездили мы в сельскохозяйственное предприятие. Там занимались прополкой овощей. Эта работа была нетрудная, так как была очень сплоченная и активная команда. Но эта работа требовала ответственности. Благодаря этой работе мы получили опыт трудовой деятельности, благодаря которому мы почувствовали цену каждого рубля, заработанного нами. И стали еще больше уважать людей, которые заняты сельскохозяйственным трудом.

Александра Смирнова, ученица средней школы № 2:

Мне достаточно нравится везде участвовать, быть достаточно активной. Также с моими друзьями и одноклассниками мы участвуем в этом всем, потому что это интересно и как опыт в жизни. Мои родители поддерживают меня и гордятся.