12 апреля Президент, чиновники, студенты и ... Дарья Домрачева трудились на строительстве нового роддома

Новости Беларуси. Генеральная уборка в масштабах страны. 12 апреля в Беларуси - республиканский субботник. В 2014 году он проходит под знаком 70-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы с самого утра трудились не только на рабочих местах, но и занимались благоустройством мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной.

Уже озвучены первые итоги трудовой акции.

Как сообщили в правительстве, в республиканском субботнике приняли участие более трех миллионов человек. По предварительным данным, заработали свыше 60 миллиардов рублей.

Наиболее весомый вклад в «общую копилку» внес Минск — это одиннадцать миллиардов. Деньги, заработанные на субботнике, направят на строительство Центра томографии. Он разместится на базе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии и станет в Беларуси первым в своем роде. Его строительство планируется завершить в начале 2015 года.

В республиканском субботнике принял участие Президент Беларуси.

Александр Лукашенко трудился на строительстве нового роддома 5-й городской больницы. Вместе с главой государства работали чиновники, студенты Медуниверситета, а также трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Они выполняла работы по устройству цементных стяжек. Кроме того, Президенту доложили о строительстве объекта. Оно ведется с опережением графика на 12 месяцев. Ввести в строй новый корпус планируется до 3 июля 2015 года.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Здание, в котором будут появляться новые жизни, естественно, значит очень многое для будущих поколений, вообще для всей страны. Это бесспорно! Я очень рада, что приложила руку сегодня к этому строительству.

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, этот объект станет одним из крупнейших в Беларуси и будет отвечать всем современным требованиям.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Система мониторирования состояния плода и матери, которая будет внедрена здесь, позволит добиваться значимых результатов.

В Лошицком парке 12 апреля появилась аллея ясеней. Ее посадили в честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Сюда на субботник приехали сотрудники администрации Президента, Ленинского района Минска и депутаты Палаты представителей.

Весьма символично, что молодых деревьев оказалось ровно 70 Лошицкий парк - одна из любимых зон отдыха минчан. В ближайшее время здесь завершится реконструкция усадьбы. Главное здание уже практически готово для посещения. Теперь сотрудникам музея предстоит сформировать экспозицию.

Андрей Кобяков, глава администрации Президента Беларуси:

Всегда субботники проходят в начале весны. Природа начинает просыпаться, самое время, чтобы навести порядок на земле. Чтобы наш край был по-прежнему привлекательным, самым красивым и лучшим в мире. Тем более, 2014 год - год гостеприимства. Мы ждем большое число гостей на Чемпионат мира.

На реконструкции объектов национальной киностудии «Беларусьфильм» трудился аппарат Совмина.

Сменив костюмы на рабочую одежду, чиновники дали фору профессионалам. Они заливали бетонный пол, благоустраивали территорию. Премьер-министр отметил, что сооружение новых зданий «Белорусьфильма» ведется в соответствии с графиком.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Президент поручил правительству и мне лично курировать эту стройку. Может сложится впечатление, что мы здесь долго возимся. Но это принципиально новая будет киностудия. Все проходит постепенно. Думаю, что добрая слава о киностудии «Беларусьфильм», которая была в советское время, будет в определенной степени восстановлена.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Задача субботника традиционная - убраться в своем белорусском доме после зимы. И вторая задача — заработать денег. Деньги пойдут на строительству центра раннего выявление и точной диагностики злокачественных опухолей. Нам этот центр очень нужен.

Как ожидается, уже летом цеха для фильмопроизводства будут готовы. Главный производственный комплекс «Беларусьфильма» частично был сдан еще год назад. Окупить затраты по реконструкции объекта планируется в течение 5 лет.

Олег Сильванович, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Больше фильмов, больше молодых режиссеров, смена кадровых поколений, планируем здесь разместить курсы по подготовке кадров, открыть учебную киностудию для Академии искусств.

Эстафету по благоустройству города подхватили 12 апреля и сотрудники Министерства внутренних дел.

Трудовой десант во главе с руководством ведомства высадился у Республиканского госпиталя МВД. Милиционеры наводили лоск: красили скамейки, белили деревья, разбивали клумбы... Традиционно особое внимание стражи правопорядка уделили обустройству памятников и мест захоронения героев, отдавших жизни при исполнении служебного и воинского долга.

Территория возле театра юного зрителя также собрала немало минчан.

С самого утра здесь активно наводили порядок. Впрочем, не остались без внимания и соседние скверы и парки.

Карпенко Игорь, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы сегодня находимся в Театре юного зрителя, где идет реконструкция. Вместе с артистами театра мы приехали сюда, чтобы помочь ускорить ведение тех работ, которые здесь ведутся.

Рядом с чиновниками, представителями политических партий, общественных объединений и ветеранами трудилась и молодежь. Студенты, школьники, активисты БРСМ взяли в руки инвентарь...

Совместными усилиями приводили в порядок Парк Победы и музей Великой Отечественной войны.

Олег Поскробко, глава администрации Центрального района Минска:

Как хорошие хозяева готовимся к Чемпионату мира по хоккею и наводим порядок у себя в квартире.