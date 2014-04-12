Пасха. Как украсить пасхальное яйцо?

Еще в древности верующие придумали множество способов росписи яиц перед великим днем Пасхи.

Сегодня яйца чаще красят в луковой шелухе, в отварах разных трав и наносят на поверхность символические рисунки. Но сохранились и необычные технологии росписи.

Основной цвет пасхальных яиц — красный. Именно он символизирует кровь, которую пролил Иисус. Но можно окрашивать скорлупу и в другие оттенки.

Ирина Мазюк, мастер по росписи пасхальных яиц:

Очень красивый цвет — зеленовато-желтый или зеленовато-голубой. Этот цвет давало молодое жито. Его рвали, запаривали и получали очень красивый цвет.

Даже из обыкновенного яйца можно создать настоящий шедевр.

В старину с помощью воска на скорлупу наносился орнамент и поверхность превращалась в соцветие всевозможных узоров. Это искусство получило название «писанка».

Мастерицы могли расписывать тысячи яиц и продавать их в качестве сувениров. А сегодня лишь немногие умеют работать в такой технике.

Ирина Мазюк, мастер по росписи пасхальных яиц:

Воск наносили возле горячей печи, разогревали инструменты и наносили воск на яйца. В наше время мы используем очень удобное приспособление — керамическую аромалампу. Здесь важно, чтобы расстояние от свечки до мисочки, в которой лежит воск, было небольшое, чтобы воск успевал таять, но не кипеть. Яйцо можно разделить на меридианы и экватор. Традиционно рисунки часто размещаются относительно этой структуры. Когда мы первый раз разрисовываем яйцо, то лучше себе обозначить эту структуру.

Главный инструмент мастера — маленький гвоздик. Для удобства его закрепляли в расщелину древесной палочки и обматывали нитями.

Металлическую шляпку нагревали и в считанные секунды на яйцо наносили два главных элемента — точку и хвостик. Благодаря сплетению этих узоров и образовывались всевозможные рисунки.