Пасха. Как украсить пасхальное яйцо?
Еще в древности верующие придумали множество способов росписи яиц перед великим днем Пасхи.
Сегодня яйца чаще красят в луковой шелухе, в отварах разных трав и наносят на поверхность символические рисунки. Но сохранились и необычные технологии росписи.
Основной цвет пасхальных яиц — красный. Именно он символизирует кровь, которую пролил Иисус. Но можно окрашивать скорлупу и в другие оттенки.
Ирина Мазюк, мастер по росписи пасхальных яиц:
Очень красивый цвет — зеленовато-желтый или зеленовато-голубой. Этот цвет давало молодое жито. Его рвали, запаривали и получали очень красивый цвет.
Даже из обыкновенного яйца можно создать настоящий шедевр.
В старину с помощью воска на скорлупу наносился орнамент и поверхность превращалась в соцветие всевозможных узоров. Это искусство получило название «писанка».
Мастерицы могли расписывать тысячи яиц и продавать их в качестве сувениров. А сегодня лишь немногие умеют работать в такой технике.
Ирина Мазюк, мастер по росписи пасхальных яиц:
Воск наносили возле горячей печи, разогревали инструменты и наносили воск на яйца. В наше время мы используем очень удобное приспособление — керамическую аромалампу. Здесь важно, чтобы расстояние от свечки до мисочки, в которой лежит воск, было небольшое, чтобы воск успевал таять, но не кипеть. Яйцо можно разделить на меридианы и экватор. Традиционно рисунки часто размещаются относительно этой структуры. Когда мы первый раз разрисовываем яйцо, то лучше себе обозначить эту структуру.
Главный инструмент мастера — маленький гвоздик. Для удобства его закрепляли в расщелину древесной палочки и обматывали нитями.
Металлическую шляпку нагревали и в считанные секунды на яйцо наносили два главных элемента — точку и хвостик. Благодаря сплетению этих узоров и образовывались всевозможные рисунки.
Ирина Мазюк, мастер по росписи пасхальных яиц:
Когда мы нанесли на яйцо воск, мы должны положить его в отвар луковой шелухи.
Когда яйцо окрасилось, его можно немного подержать возле пламени свечи, и, когда рисунок из воска подтает, стереть воск со скорлупы.
Писанка — искусство, которое требовало много времени и терпения. Например, чтобы полностью расписать одно яйцо мастер тратил около 12 часов. Зато такую работу на Пасху и не разбивали, в ход шли только однотонные экземпляры.
Пасхальные яйца дарили в качестве сувениров, их клали венчиком вокруг кулича, использовали в различных играх. И по сей день этот неотъемлимый атрибут Великого дня служит символом возрождения и обновления.
Хозяйкам на заметку:
Яйца, покрашенные в отварах (луковой шелухи, фиалки, березовых почек) отличаются насыщенным и стойким цветом. Такие яйца не красят руки (чего не скажешь о пищевых красителях) и очень важно то, что это экологически безвредно (особенно для маленьких).
Отвар готовят заранее. Сначала кипятят около часа и дают настояться. Затем процеживают – для однородности окраски. Отвар можно хранить до 20 дней в прохладном месте на свойства это не влияет. Главное помнить, чем больше листьев (шелухи и т.д.) - тем более насыщенный получится цвет у яичной скорлупы.
В готовом отваре варят яйца 7-8 минут.
В березовых листьях (1 литровая банка плотно утрамбованных березовых листьев на 1 литр воды плюс 1 ч ложка уксуса). Цвет крашеных яиц – желтый.
Синие яйца получаются при крашении в отваре красной капусты (1,3-1,5 кг на 1 литр воды).
Красивый красно-бордовый цвет скорлупы получается, если красить яйца в отваре свеклы (10 мин). Свеклу очистить и натереть на крупной овощной терке. Добавить 1 ч ложку уксуса. На 1 литр воды – 3 больших свеклы. Или можно уже вареные яйца просто натереть свежим свекольным соком.
Для фиолетового цвета надо цветы фиалки замочить на ночь, а затем варить с ними яйца 10 минут. (1 стакан цветков фиалок на 1 литр воды). Если к отвару фиалок добавить 1 ч ложку лимонной кислоты – получиться лавандовый цвет.
В зеленый цвет яйцо окрасят листья крапивы или шпината.