ДТП с участием детей: кто виноват и что с этим делать?

Новости Беларуси. Минские госавтоинспекторы бьют тревогу: дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают дети, становится все больше. В ком или в чем причина - детская неосмотрительность или недосмотр взрослых?

Не проходит и недели, что бы в сводках ГАИ не сообщалось об очередной трагедии на дороге. На ком лежит ответственность за гибель детей - на водителях, которые игнорируют правила дорожного движения, или на родителях, которые вовремя не рассказали о том, как надо вести себя на дороге?

Об этом и не только ведущая программы «Большой город» на СТВ побеседовала с заместителем начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андреем Зыряновым.