Выставка hand-made кукол по мотивам литературных произведений открылась в Минске

Новости Беларуси. Выставка hand-made кукол по мотивам литературных произведений открылась в научной библиотеке Белорусского национального технического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Цветы для Элджернона» Даниэла Киза, «Азбука опасностей» Сметанина, «Большая маленькая девочка» Бершадской, «Поцелуй аиста» Лисицкой — герои этих и других современных произведений оживают на стендах экспозиции.

Свои работы представили более двадцати творческих людей: библиотекари, писатели, школьники и студенты. Их мастерство несомненно пробуждает желание к чтению современной литературы. Продлится выставка до 16 апреля.

