«Нигде не конкурируем, а взаимодополняем друг друга» – Президент о сотрудничестве с Ярославской областью

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Ярославской области своё участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах, также наши специалисты готовы поделиться опытом и технологиями в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможности активизации двустороннего сотрудничества обсудили на встрече Президент и губернатор российского региона. Накануне Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов встретились на льду «Чижовка-Арены» в товарищеском матче (подробнее здесь), а 12 апреля – продуктивный переговорный день. Беларусь готова поставлять линейку самых современных моделей грузовой, дорожной и коммунальной техники. Как подчеркнёт наш Президент, главная цель – максимально эффективное сотрудничество.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские предприятия машиностроения развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. У нас созданы технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии и других отраслях.

Мы нашли такой алгоритм сотрудничества, что мы нигде не конкурируем, а наоборот взаимодополняем друг друга. Производственная кооперация наших предприятий носит взаимовыгодный характер. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку совместных производств и подключение их к российским региональным программам.

Следуя общемировым тенденциям, в Ярославской области планируется перевод пассажирского автопарка на использование газомоторного топлива. Здесь может быть полезен опыт Беларуси. В 2017 году мы немало в этом плане сделали, особенно в Москве, Самаре, и заказы продолжают поступать. Поэтому, если у вас есть желание и возможности, подключайтесь к этому проекту. Мы готовы подключиться более плотно к программе развития сельского хозяйства. Знаю, что вы немало в этом отношении делаете. И наши разработки в растениеводстве, животноводстве, переработке заслуживают внимания, потому что мы изучали мировой опыт, нашли много полезного.



Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области России:

Ярославская область очень давно, начиная с советских времен, является партнёром Республики Беларусь в осуществлении ряда проектов. Ярославцы принимали активное участие и в строительстве Минского автомобильного завода, передав ему в производство самосвалы и грузовики, ранее выпускавшиеся в Ярославле. И ярославские, и рыбинские моторостроители, шинники, лакокрасочники были включены в кооперационные экономические связи.

Ярославцы очень хорошо помнят ваш визит, области он тогда придал дополнительный импульс в укреплении союза Республики Беларусь и Российской Федерации, и Ярославской области.