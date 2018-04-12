Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция

Новости Беларуси. Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти металлоконструкции в два с половиной метра нужны были для монтажа ограждения, которое возводилось вдоль лесополосы.

Известно, что всё это злоумышленникам удалось провернуть 7 или 8 апреля. Нарушители попросту переломали у основания столбов верхнюю часть.