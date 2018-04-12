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Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция

12 апреля 2018 10:11
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Новости Беларуси. Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Эти металлоконструкции в два с половиной метра нужны были для монтажа ограждения, которое возводилось вдоль лесополосы.

Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция-1

Известно, что всё это злоумышленникам удалось провернуть 7 или 8 апреля. Нарушители попросту переломали у основания столбов верхнюю часть.

Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция-4

Сотрудники уголовного розыска рассчитывают на помощь очевидцев, в том числе и проезжавших по этому участку дороги водителей с видеорегистраторами.

# происшествия # Фотофакт # Кража

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