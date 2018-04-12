Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах Президента Азербайджана

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.



«Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту Главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений», – говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.