Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением

Новости Беларуси. Наблюдать за капитальным ремонтом в режиме онлайн: в Заводском районе презентовали необычный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Наблюдать за капитальным ремонтом в режиме онлайн: в Заводском районе презентовали необычный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже сейчас 7 строек под наблюдением камер видеонаблюдения. Следить за работами онлайн можно на сайте районного ЖКХ. Также видео транслируется на сайте собрания собственников.
Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
Данное действие, надеюсь, усовершенствует работу, повысит качество и ускорит работу. Каждый житель должен знать, что происходит на его доме, как ведутся работы. Заказчик тоже должен знать.