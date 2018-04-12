Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением

Новости Беларуси. Наблюдать за капитальным ремонтом в режиме онлайн: в Заводском районе презентовали необычный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас 7 строек под наблюдением камер видеонаблюдения. Следить за работами онлайн можно на сайте районного ЖКХ. Также видео транслируется на сайте собрания собственников.