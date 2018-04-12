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Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением

12 апреля 2018 19:55
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Новости Беларуси. Наблюдать за капитальным ремонтом в режиме онлайн: в Заводском районе презентовали необычный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением -1

Уже сейчас 7 строек под наблюдением камер видеонаблюдения. Следить за работами онлайн можно на сайте районного ЖКХ. Также видео транслируется на сайте собрания собственников.

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением -3

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:
Данное действие, надеюсь, усовершенствует работу, повысит качество и ускорит работу. Каждый житель должен знать, что происходит на его доме, как ведутся работы. Заказчик тоже должен знать.

Усовершенствовать работу и повысить качество: в Заводском районе семь строек теперь работают под видеонаблюдением -5

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Александр Дорохович

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