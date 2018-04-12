Прямой эфир

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами

12 апреля 2018 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В последнее время в экономическом сотрудничестве наметилась положительная динамика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами-1

Товарооборот в 2017 году превысил 160 миллионов долларов. Вырос объем азербайджанских инвестиций в Беларусь. Если в 2016 он не доходил до 7,5 миллиона долларов, то уже в 2017 году превзошел 11.

В настоящее время у нас реализуется 3 крупных инвестпроекта, работают 58 предприятий с азербайджанским капиталом. Вместе с тем открыто сборочное производство белорусских тракторов и автомобилей на базе Гянджинского завода. Придавать динамику отношениям помогают взаимные контакты.

«В сезон они работают круглосуточно, и еще ни разу не ломались». Репортаж СТВ о производстве тракторов «Беларус» в Азербайджане

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами-4

В начале апреля в Баку побывала белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко. И 12 апреля в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Ильхам Алиев отметили высокую степень доверия и взаимопонимания между странами. Также лидер Азербайджана пригласил Александра Лукашенко посетить его страну в любое удобное время.

# Фотофакт # Беларусь-Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
«Нигде не конкурируем, а взаимодополняем друг друга» – Президент о сотрудничестве с Ярославской областью
12 апреля 2018 11:36

«Нигде не конкурируем, а взаимодополняем друг друга» – Президент о сотрудничестве с Ярославской областью

Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом
12 апреля 2018 08:50

Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева: о чём договорились президенты
12 апреля 2018 08:43

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева: о чём договорились президенты