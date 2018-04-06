«Неучастие Украины вызывает сожаление». Гуминский об отказе Украины участвовать в заседании стран-участниц СНГ в Минске

Новости Беларуси. Сегодня, 6 апреля, Президент Беларуси встретился с министрами иностранных дел стран-участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работе главы внешнеполитических ведомств приступили уже с утра. До последнего ждали в Минске представителей Украины. Уведомление об отказе участвовать в заседании получили в исполкоме СНГ лишь вечером 5 апреля.

Напомним, Украина до сих пор не ратифицировала устав Содружества. Тем не менее, рабочие места для участников из Киева сегодня были подготовлены и в узком, и в широком форматах. В исполкоме СНГ выразили сожаление о таком решении Киева.

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ:

Практически сегодня Украина не платит взносы, редко участвует в каких-то мероприятиях. Иногда посылает некоторые ноты по отдельным вопросам, которые Исполком, тем не менее, доводит до государств-участников.

Конечно, неучастие Украины вызывает сожаление. Это большая страна, много людей, мы всегда были вместе, работали вместе. В зоне свободной торговли Украина находится. Товарооборот со странами СНГ у нее самый большой. Поэтому вызывает сожаление такая позиция.

По итогам встречи в Минске планируют подписать ряд документов. Тем самым, в частности, повысят эффективность борьбы с преступлениями в сфере IТ.

Из гуманитарных проектов, вошедших в повестку дня, съезд учителей. Он проводится раз в два года, а также молодежный проект 100 идей для СНГ.