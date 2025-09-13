Трамп введёт санкции против РФ, если страны НАТО не будут покупать её нефть

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей готовности начать вводить жесткие санкции в отношении РФ, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, он пойдет на такой шаг, если все страны-участницы НАТО, действуя сообща, остановят свои закупки российской нефти.

По мнению Трампа, в Альянсе отсутствует приверженность «победе» на 100%, а закупка нефти из РФ рядом государств блока является «шокирующей». Это, как считает глава Белого дома, способствовало ослаблению переговорных позиций Североатлантического альянса.

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