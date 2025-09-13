Прямой эфир

Трамп введёт санкции против РФ, если страны НАТО не будут покупать её нефть

13 сентября 2025 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп введёт санкции против РФ, если страны НАТО не будут покупать её нефть-0

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей готовности начать вводить жесткие санкции в отношении РФ, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, он пойдет на такой шаг, если все страны-участницы НАТО, действуя сообща, остановят свои закупки российской нефти.

По мнению Трампа, в Альянсе отсутствует приверженность «победе» на 100%, а закупка нефти из РФ рядом государств блока является «шокирующей». Это, как считает глава Белого дома, способствовало ослаблению переговорных позиций Североатлантического альянса.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области
13 сентября 2025 12:01

Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области

ЕС ещё на полгода официально продлевает антироссийские санкции
13 сентября 2025 11:29

ЕС ещё на полгода официально продлевает антироссийские санкции

AG: Украинцы хотят нового президента, что повышает уязвимость Зеленского
13 сентября 2025 11:05

AG: Украинцы хотят нового президента, что повышает уязвимость Зеленского