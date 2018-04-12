Пётр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ

Новости Украины. Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ.

Как сообщают информационные агентства, об этом президент страны заявил во время выступления на киевском форуме по безопасности.

Петр Порошенко:

Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске.

Петр Порошенко считает нужным инвентаризировать договорно-правовую базу, которая была заключена страной в СНГ, на предмет соответствия национальным интересам.

Напомним, в минувшую пятницу в белорусской столице прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц СНГ. До последнего в Минске ждали представителей Украины. Уведомление об отказе участвовать в заседании было получено накануне встречи.