«Учим убирать, стирать, готовить». Как людям с инвалидностью помогают адаптироваться к самостоятельной жизни

С праздником и с почетным званием. Наконец-таки мы видим «Минчанина года» прямо у себя в студии. Что для вас это звание и как его получили?

Ольга Ермолаева, заведующая отделением социальной реабилитации и абилитации инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска:

Это очень приятно, но скажу сразу, для меня это не личное достижение. Скорее, это результат работы всей нашей команды центра. Потому что это звание означает то, что наша работа стала заметна и важна для города.

Как вы вообще попали в сферу социальной защиты населения и стали работать с людьми с инвалидностью?

Ольга Ермолаева:

Все очень просто. Случайных людей, скажу по опыту, в сфере точно не бывает. Даже если туда и приходят, как-то быстренько они уходят. А обычно все-таки это по зову сердца. Потому что, наверное, работа эта требует определенных качеств. Эти качества, они не про силу, выносливость. Скорее, эти качества больше связаны с терпением, с чувствами очень благородными, с умением сопереживать другим людям. Ну и, конечно, быть гибкими, безусловно. Потому что система социальной защиты требует от человека в первую очередь гибкости. Все эти качества помогут там быть. И, наверное, если человек ими обладает, он изначально уже туда приходит.

Отделение называется социальной реабилитацией и абилитацией. Давайте поясним зрителю, что такое абилитация. Это интеграция людей с инвалидностью уже в новом качестве в жизнь?

Ольга Ермолаева:

Конечно. Наше отделение занимается развитием навыков, важных для человека с инвалидностью в социально-бытовом плане. Чему мы учим наших клиентов? Мы учим их убирать, стирать, готовить. Мы учим их планировать свои покупки. Все люди, которые к нам приходят, и семьи, которые к нам на обучение провожают своих ребят, если можно так сказать, они заинтересованы в том, чтобы человек был полностью интегрирован в наше динамичное общество.