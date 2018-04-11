Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла ветеранов ярославского «Локомотива» со счётом 9:7

Новости Беларуси. В товарищеском поединке 11 апреля скрестили клюшки команды Президента Беларуси и ветеранов Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лед вышел и Александр Лукашенко с губернатором Дмитрием Мироновым. Российский чиновник также, как и глава белорусского государства, является поклонником этого вида спорта и выступает в составе любительской команды.

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области (Россия):

Сегодня у нас уникальная возможность – начать нашу официальную поездку в Республику Беларусь нашей ярославской делегацией. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Президента Республики Беларусь за эту возможность. Это важнейшее мировосприятие между двумя братскими народами. Я знаю, что Александр Лукашенко тоже занимается хоккеем, любит эту игру, отлично играет.

В составах обеих дружин немало именитых некогда хоккеистов, так что игра получилась зрелищной и результативной. Ярославский «Локомотив» сейчас выступает в КХЛ. Раньше дружина боролась за чемпионский титул Суперлиги. Так что в любительской команде собрались легенды ярославского хоккея.

Илья Горохов, игрок хоккейной команды ветеранов Ярославской области:

Сегодняшний соперник – дружественная команда. Очень приятно. Спасибо за приглашение. Отношения между нашими народами братские и дружеские. Очень приятно нам сегодня здесь быть и играть.

Александр Рядинский, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:

Когда приезжают ребята из других стран, появляется еще больший азарт и интерес.